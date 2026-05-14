Krzysztof Piesiewicz był prawnikiem, scenarzystą filmowym i politykiem. Urodził się 25 października 1945 r. w Warszawie.

Krzysztof Piesiewicz studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1970 r. Odbył aplikację sądową i adwokacką. W 1973 rozpoczął praktykę. W okresie stanu wojennego występował w procesach działaczy NSZZ „Solidarność” oraz Radia „Solidarność”. Był oskarżycielem posiłkowym w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. 22 lipca 1989 82-letnia matka Krzysztofa Piesiewicza, Aniela, została zamordowana; jej ciało skrępowano w taki sposób, jak skrępowano Jerzego Popiełuszkę. Był również obrońcą w sprawie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego.

Przez wiele lat był członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie, wykładowcą i członkiem komisji egzaminacyjnej dla aplikantów adwokackich, wiceprzewodniczącym Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Był również ekspertem Regionu Mazowsze „Solidarności” oraz samorządu adwokackiego, współzałożycielem i wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Opieki nad Więźniami Patronat (rozwiązanego po wprowadzeniu stanu wojennego). Od 2002 zasiadał w Radzie Konsultacyjnej Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Działalność kulturalna Krzysztofa Piesiewicza

Krzysztof Piesiewicz jest współautorem scenariuszy filmowych do 17 filmów Krzysztofa Kieślowskiego, m.in. „Bez końca”, „Dekalog”, „Podwójne życie Weroniki”, „Trzy kolory”. Scenariusze te wielokrotnie nagradzano, m.in. europejską nagrodą filmową Felix (w 1989 r.), na festiwalach w Cannes, San Sebastián, Wenecji, Berlinie, Gdańsku. Za scenariusz filmu „Trzy kolory. Czerwony” otrzymał nominację do Oscara. Scenariusze przetłumaczono na 10 języków i wydano w formie książkowej.

Po śmierci Krzysztofa Kieślowskiego jego scenariusze ekranizowali inni reżyserzy, m.in. Tom Tykwer („Niebo”).

Był członkiem instytucji i organizacji zajmujących się kulturą, m.in. Amerykańskiej Akademii Filmowej, Rady Etyki Mediów, Rady Programowej Telewizji Polskiej SA oraz rady programowej Studium Generale Europa przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zasiadał w jury konkursu głównego na 49. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes (1996).

Jako senator RP Piesiewicz angażował się w prace komisji związanych z kulturą, mediami i prawami człowieka.