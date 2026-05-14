To finał kryzysu wokół Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i imprezy Circoloco, która odbyła się na dziedzińcu pałacu w nocy z 9 na 10 maja. Wydarzenie od początku wywołało ogromne emocje, bo wielu mieszkańców uznało, że zabytkowa rezydencja królewska została zamieniona w klub plenerowy działający do świtu. Muzyka elektroniczna była słyszalna w dużej części Wilanowa, a mieszkańcy narzekali na nieprzespaną noc, drgania szyb i tysiące osób opuszczających teren nad ranem.

Najbardziej kontrowersyjny okazał się jednak nie sam charakter imprezy, lecz jej możliwe skutki dla przyrody i zabytkowego otoczenia. Eksperci od ochrony ptaków alarmowali, że wydarzenie odbyło się w środku sezonu lęgowego, w sąsiedztwie cennych przyrodniczo terenów wokół Jeziora Wilanowskiego i rezerwatu Morysin. Padały ostrzeżenia, że hałas, światła stroboskopowe i nocna aktywność mogły zaburzyć lęgi chronionych gatunków, a część młodych ptaków mogła zostać stratowana lub wypłoszona. Media cytowały przyrodników mówiących o możliwych skutkach odczuwalnych dopiero po czasie.

Jaskanis się broni i przeprasza

Ministra kultury Marta Cienkowska informowała, że jeszcze przed weekendowym koncertem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sygnalizowało swoje wątpliwości dotyczące organizacji wydarzenia. Departament Dziedzictwa Kulturowego MKiDN rekomendował ponowne przeanalizowanie decyzji, biorąc pod uwagę argumentację Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

– W piśmie skierowanym do dyrektora Muzeum zaapelowałam o większą rozwagę w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji tego typu przedsięwzięć oraz o wnikliwą analizę ich konsekwencji – także wizerunkowych – mówiła Cienkowska.

Sam Paweł Jaskanis początkowo bronił decyzji o wynajmie przestrzeni, podkreślając, że muzeum nie było organizatorem koncertu i że pieniądze miały zostać przeznaczone na konserwację zabytków. W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Jaskanis przyznał, że Muzeum zarobiło na imprezie organizowanej przez zewnętrzną firmę 116 tys. zł. Roczny budżet placówki to 29-33 mln zł.

Później jednak dyrektor przeprosił mieszkańców i przyznał, że podobna impreza nie powinna się już powtórzyć. W jednym z wywiadów nazwał całe przedsięwzięcie „prowokacją” i zapewniał, że było jednorazowe. Jednocześnie deklarował, że nie zamierza podawać się do dymisji.

Ministra kultury: Nie ma mojej zgody

„Podjęłam decyzję o odwołaniu Pawła Jaskanisa ze stanowiska dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie – jednej z najważniejszych instytucji dziedzictwa narodowego w Polsce. Nie może być mojej zgody na działania, które uderzają w dobre imię Muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją ” – napisała na X ministra kultury Marta Cienkowska.

Ministra dodała, że autonomia dyrektorów państwowych placówek kulturalnych nie może oznaczać zwolnienia z odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Jaskanisa zastąpi tymczasowo Piotr Górajec, dotychczasowy zastępca dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III .