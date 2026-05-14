Decyzja Sądu Najwyższego zapadła 14 maja na posiedzeniu niejawnym. Trzyosobowy skład sędziowski odpowiedział na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Rzeszowie, które dotyczyło możliwości prowadzenia restrukturyzacji przez SPZOZ. Sprawa pojawiła się przy okazji rozpatrywania postępowania szpitala w Lesku, gdzie jeden z dostawców zaskarżył skutki obwieszczenia w postępowaniu o zatwierdzenie układu z wierzycielami.

Spór podzielił szpitale, dostawców i doradców

Jak informuje Rynek Zdrowia, uchwała SN może zamknąć drogę do korzystania przez publiczne szpitale z narzędzi przewidzianych w Prawie restrukturyzacyjnym. Do tej pory część zadłużonych placówek widziała w nich szansę na zatrzymanie narastających zobowiązań.

Kwestia zdolności restrukturyzacyjnej SPZOZ od lat budziła rozbieżne interpretacje. Część sądów dopuszczała takie postępowania, czego przykładem były sprawy placówek w Kole, Ustrzykach Dolnych czy Skarżysku-Kamiennej. Doradcy restrukturyzacyjni argumentowali, że SPZOZ ma osobowość prawną, prowadzi działalność we własnym imieniu i odpowiada za zobowiązania, przez co spełnia przesłanki przedsiębiorcy określone w Prawie restrukturyzacyjnym.

Innego zdania byli jednak dostawcy, organizacje branżowe i część prawników, która ostrzegała, że restrukturyzacja szpitali może wiązać się z częściową utratą należności, ograniczeniem dostaw sprzętu i leków, a w efekcie z problemami dla pacjentów.

Zadłużenie szpitali nadal nie doczekało się rozwiązania

Uchwała Sądu Najwyższego nie rozwiązuje problemu narastających długów publicznych placówek. Może jednak wymusić szybsze działania ustawodawcy. Ministerstwo Zdrowia wskazało w ustawie możliwości reformy szpitali, m.in. poprzez konsolidację szpitalnych oddziałów i ich przekształcanie. Póki co jednak nie udostępniło faktycznych narzędzi umożliwiających oddłużanie. Z tego względu wiele placówek wybiera restrukturyzację, upatrując w niej jedyne rozwiązanie, które jest w stanie powstrzymać narastające zadłużenie.

