MSWiA chce zaostrzyć zasady przyznawania obywatelstwa
MSWiA zapowiada pakiet zmian legislacyjnych, w wyniku których cudzoziemcy starający się o polskie obywatelstwo będą musieli spełnić bardziej rygorystyczne warunki. W planach jest m.in. wydłużenie okresu legalnego pobytu, konieczność zdania egzaminu państwowego, złożenia aktu lojalności oraz wdrożenie wymogu rezydencji podatkowej – informuje PAP.
Resort podkreśla, że obywatelstwo nie powinno być traktowane jak formalny dokument wydawany po spełnieniu podstawowych wymogów, lecz jako potwierdzenie realnego związku z państwem. Według ministerstwa przyszły obywatel powinien znać język, rozumieć historię, akceptować wartości konstytucyjne i wiązać swoje życie z Polską.
Jedną z głównych planowanych zmian jest wydłużenie wymaganego okresu legalnego pobytu do 8 lat. Kandydat miałby najpierw przebywać w Polsce przez 3 lata w ramach pobytu czasowego, a następnie przez 5 lat w ramach pobytu stałego. Resort tłumaczy, że taki okres pozwoli lepiej ocenić postawę osoby ubiegającej się o obywatelstwo.
Nowością ma być także egzamin państwowy. Test miałby obejmować pytania z historii Polski, wartości konstytucyjnych, funkcjonowania państwa i zasad obowiązujących w Unii Europejskiej. Według wcześniejszych założeń nowelizacji ustawy o obywatelstwie polskim, które MSWiA przedstawiło jeszcze w zeszłym roku, egzamin miałby formę testu składającego się z 40 pytań. Założenia nowelizacji odnosiły się też do wymagań językowych. Aby otrzymać obywatelstwo, cudzoziemiec musiałby wykazać się znajomością języka polskiego co najmniej na poziomie B2.
Rządowy projekt nie jest jedyną propozycją zmian. Jak informuje PAP, w zeszłym roku własny projekt skierował do Sejmu prezydent Karol Nawrocki. Zakłada on wydłużenie minimalnego okresu nieprzerwanego pobytu w Polsce z 3 do 10 lat w przypadku osób starających się o uznanie za obywatela polskiego.
Swoją propozycję w zeszłym roku złożyli również posłowie PiS. Projekt przewidywał 10-letni okres stałego życia w Polsce, wymóg stałego dochodu, zaostrzenie zasad dla cudzoziemców pozostających w małżeństwie z obywatelami Polski i konieczność zdania egzaminu językowego na poziomie C1. Sejm odrzucił jednak tę propozycję w styczniu.
Obecnie, aby uzyskać polskie obywatelstwo, cudzoziemiec musi spełnić jeden z warunków określonych w przepisach. Najczęściej wymaga się, aby osoba przez co najmniej 3 lata nieprzerwanie i legalnie przebywała w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu. Oprócz tego musi mieć stabilne i regularne źródło dochodu w Polsce oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego.
Dopuszcza się też krótszy, 2-letni okres pobytu, gdy cudzoziemiec od co najmniej 3 lat jest w małżeństwie z obywatelem Polski albo ma status bezpaństwowca. Osobne zasady dotyczą uchodźców, osób z polskim pochodzeniem, posiadaczy Karty Polaka oraz dzieci cudzoziemców. W każdym przypadku osoba starająca się o obywatelstwo musi znać język polski na poziomie B1 i potwierdzić to urzędowym dokumentem, np. certyfikatem.
