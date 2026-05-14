Szef MON zwołał konferencję prasową w Sejmie, podczas której odniósł się do tematu obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

– Sojusz polsko-amerykański, nasze współdziałanie, obecność wojsk amerykańskich dla Polski są sprawą najwyższej wagi, są gwarancją naszego bezpieczeństwa – powiedział. – Chciałbym uspokoić wszystkich, którzy są zaniepokojeni: nie zmniejsza się liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce – oświadczył. – Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce – zapewnił.

Wcześniej finansowany przez Departament Obrony USA dziennik „Stars & Stripes” podał, że Stany Zjednoczone wstrzymują wysłanie do Europy blisko czterech tysięcy żołnierzy 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej z 1. Dywizji Kawalerii USA. Żołnierze ci mieli rozpocząć dziewięciomiesięczną służbę na flance wschodniej NATO, w tym w Polsce – głosiła publikacja. Według tekstu, przerzucenie żołnierzy do Europy zostało wstrzymane, choć w bazie Fort Hood w Teksasie odbyła się już uroczystość zwinięcia sztandarów jednostki, a część jej sprzętu została wysłana na Stary Kontynent.

O wstrzymaniu przerzutu blisko 4 tysięcy żołnierzy USA do Europy pisał też „Military Times”. Nie było jasne, czy wstrzymanie przerzutu żołnierzy oznacza, że Amerykanie całkiem wycofują się z decyzji o ich rozmieszczeniu w Europie. Pytany o sprawę rzecznik Pentagonu oświadczył, że Departament Obrony nie ma „niczego do ogłoszenia w tym momencie”.

Informacja o wstrzymaniu przerzutu żołnierzy pojawiła się niedługo po tym, jak Amerykanie ogłosili, że wycofają z Niemiec ok. 5 tys. swoich żołnierzy, a prezydent Donald Trump mówił, że redukcja kontyngentu może być jeszcze większa.

