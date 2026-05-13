O swojej decyzji polityk poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych. 

Kolejny korzystny wyrok dla par jednopłciowych. „Krzysztof i Jakub są małżeństwem"

Gawkowski: Transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego

„Nie tracimy ani chwili. Podpisałem dziś nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa. To rozwiązanie systemowe, zapewniające godność i równość dla każdej pary” – czytamy we wpisie opublikowanym przez Krzysztofa Gawkowskiego w serwisie X. 

Polityk zaznaczył także, że „transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce” oraz że w akcie małżeństwa „będzie jasny opis wskazujący, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety czy mężczyzny i mężczyzny”. 

„Po podpisaniu rozporządzenia przez ministra cyfryzacji, teraz czas na ministra spraw wewnętrznych i administracji. Wspólne uzgodnienia w tej sprawie to dobre rozwiązania dla Polski” – wskazał Gawkowski.

Pary jednopłciowe wygrywają przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

Naczelny Sąd Administracyjny zobowiązał niedawno urzędy stanu cywilnego do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa trzech par jednopłciowych. Chodzi o tzw. weekendowe małżeństwa, czyli pary, które na co dzień mieszkają w Polsce, a za granicę wyjechały tylko po to, aby zawrzeć związek małżeński. Było to kolejne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego korzystne dla par jednopłciowych, które wnioskowały o dokonanie transkrypcji aktu małżeństwa zawartego za granicą, czyli literalnego przeniesienia treści takiego aktu do polskich ksiąg stanu cywilnego. 

Przypomnijmy, iż pierwszy, przełomowy wyrok NSA zapadł 20 marca w sprawie Jakuba i Mateusza, którzy wzięli ślub w Berlinie i na co dzień mieszkają w Niemczech. 7 maja prawo do transkrypcji wywalczyły trzy kolejne pary. Tym razem chodziło o „weekendowe małżeństwa”, jak nazwał je minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Czyli mieszkały w Polsce, ale za granicę (w tym wypadku do Berlina i na portugalską Maderę) wyjechały jedynie po to, by wziąć ślub.