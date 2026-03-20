Chodzi o sprawę polskich obywateli, którzy – po zawarciu związku małżeńskiego w Niemczech – w ojczyźnie starali się o transkrypcję jego aktu (czyli wierne i literalne przeniesienie treści do polskich ksiąg stanu cywilnego). Urząd stanu cywilnego odmówił im jednak, argumentując, że prawo polskie nie przewiduje małżeństwa osób tej samej płci. Sprawa ostatecznie trafiła do Trybunału Sprawiedliwości UE, który w listopadzie 2025 r. orzekł, że państwo członkowskie – w tym Polska – ma obowiązek uznać taki związek, legalnie sfinalizowany w innym państwie UE; nie musi jednak umożliwiać jego zawarcia.
Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który zobowiązał USC do dokonania transkrypcji.
Przed wydaniem wyroku Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym: czy nieuznawanie małżeństw osób tej samej płci przy jednoczesnym braku szans na transkrypcję aktu takiego małżeństwa, jest zgodne z prawem Unii.
W głośnym orzeczeniu z listopada ub.r. TSUE stwierdził, iż odmowa uznania małżeństwa dwóch obywateli Unii legalnie zawartego w innym państwie członkowskim, w którym korzystali oni z przysługującej im swobody przemieszczania się i pobytu, jest sprzeczna z prawem Unii, ponieważ narusza tę swobodę oraz prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego. Państwa członkowskie mają zatem obowiązek uznania stanu małżeńskiego, ustanowionego zgodnie z prawem w innym państwie unijnym, do celów wykonywania praw przyznanych przez prawo Unii. Trybunał podkreślił jednak, że obowiązek ten nie oznacza dopuszczenia małżeństw jednopłciowych w krajowych przepisach.
Jak informowaliśmy na łamach rp.pl, w styczniu Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało projekt rozporządzenia, które zmienia wzory dokumentów wydawanych z rejestru stanu cywilnego, tak aby umożliwić praktyczne wdrożenie wyroku TSUE. Dotyczy ono właśnie m.in. możliwości transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samej płci.
Obecne wzory dokumentów używają określeń „kobieta” i „mężczyzna”, co uniemożliwia wpisanie małżeństw osób tej samej płci. Projektowane zmiany mają zmienić wzory odpisu zupełnego i odpisu skróconego aktu małżeństwa, a także zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby przez zastąpienie nazw rubryk „Kobieta” oraz „Mężczyzna” odpowiednio określeniem „Pierwszy Małżonek” i „Drugi Małżonek”.
