Starostwo powiatu biłgorajskiego poinformowało w mediach społecznościowych o dużym pożarze. „Uwaga Mieszkańcy! Między Józefowem a Łukową, w okolicy miejscowości Kozaki, trwa dramatyczna walka z potężnym pożarem lasu. Sytuacja jest bardzo poważna i dynamiczna” – czytamy.

Do pożaru doszło w miejscowości Kozaki w gminie Łukowa w powiecie biłgorajskim we wtorek po godz. 15. Na miejscu zdarzenia pracowało około 60 zastępów straży pożarnej. Podczas działań gaśniczych wykorzystywano między innymi dwie cysterny z wodą oraz samoloty. Jedna z maszyn podczas akcji rozbiła się.

Rozbił się samolot, który gasił pożar. Nie żyje jedna osoba

W rozmowie z Polsat News kpt. Mateusz Małyszek z KP PSP w Biłgoraju potwierdził, że podczas akcji gaśniczej rozbił się samolot. Zginęła jedna osoba.

RMF FM podaje, że do katastrofy doszło w rejonie wsi Osuchy niedaleko Biłgoraja. Osobą, która zginęła, ma być pilot. Już przed godziną 21 służby miały stracić kontakt z załogą samolotu.

Na razie służby nie znają dokładnej liczby osób, które były na pokładzie maszyny.

Najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.

Wcześniej – w związku z pożarem, do którego doszło w miejscowości Kozaki – biłgorajska policja poinformowała, że droga wojewódzka nr 849 – na wysokości pożaru – jest całkowicie zablokowana. Ruch kierowany jest objazdami.

Wójt gminy Aleksandrów, Andrzej Borowiec, przekazał, że żywioł objął kilka tysięcy hektarów lasu w rejonie miejscowości Kozaki – Osuchy – Józefów. Sytuacja ma być bardzo trudna – pożar objął zarówno lasy prywatne, jak i państwowe. Trudności przysparza strażakom brak dróg dojazdowych w lasach prywatnych oraz dość mocny wiatr, który sprzyja rozprzestrzenianiu się ognia.

Służby zaapelowały, by nie zbliżać się do miejsca pożaru oraz stosować się do poleceń funkcjonariuszy.

Jak informuje portal bilgoraj.com.pl, na miejscu zdarzenia obecny jest starosta biłgorajski oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, którzy koordynują logistykę i wsparcie dla walczących jednostek.

W lasach województwa lubelskiego obowiązuje najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.