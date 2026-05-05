Nowy regulamin systemu kaucyjnego w Biedronce wprowadza bardziej przejrzyste zasady. Sieć zrezygnowała z części szczegółowych zapisów, które w pewnym stopniu ograniczały klientów i zwiększały ryzyko odmowy przyjęcia opakowań.

Od 5 maja nowe zasady zwrotu opakowań w sklepach Biedronka

Poprzedni regulamin, obowiązujący od listopada 2025 r., przewidywał konkretne przypadki, w których sklep mógł nie przyjąć opakowań. Chodziło między innymi o awarię automatu, problemy techniczne albo brak miejsca. W nowej wersji tych wyjątków już nie ma. Zasady zostały opisane bardziej ogólnie, dzięki czemu system ma być łatwiejszy w obsłudze i bardziej zrozumiały dla klientów. W nowym regulaminie nie ma też szczegółowych zapisów dotyczących różnych scenariuszy, np. kiedy można skorzystać z alternatywnych form zwrotu.

Jak działa system kaucyjny w Biedronce?

Od 5 maja zwrot opakowań będzie możliwy w sklepach Biedronka uczestniczących w systemie kaucyjnym. Dotyczy to wyłącznie opakowań ze specjalnym znakiem kaucji na etykiecie. Klient będzie mógł oddać przede wszystkim plastikowe butelki i puszki po napojach.

Podstawową formą zwrotu pozostają recyklomaty. Regulamin nadal dopuszcza obsługę manualną, na przykład przy kasie, jeśli przewiduje ją organizacja danego sklepu. Taka forma przyjmowania zwrotów obowiązuje w placówkach bez automatu albo wtedy, gdy urządzenie nie jest dostępne.

Voucher i e-portfel nadal z terminem 30 dni

Jak informuje Portal Samorządowy, najważniejsze zasady rozliczania kaucji pozostają bez zmian. Po zwrocie opakowań klient otrzyma środki w formie vouchera albo zapisu w e-portfelu. Voucher będzie ważny przez 30 dni. Można go wykorzystać na zakupy w sklepach Biedronka lub wymienić na gotówkę.

Inaczej działa e-portfel w aplikacji. Takie środki również zachowują ważność przez 30 dni, ale nie można ich wypłacić. Klient może użyć ich tylko podczas kolejnych zakupów. Bez zmian pozostaje też zasada, że voucher nie jest przypisany do jednej placówki, tylko można realizować go w różnych sklepach sieci.