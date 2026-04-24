Firma powstała w 2015 r., a swoje kosmetyki sprzedaje w 70 krajach. Produkuje m.in. takie marki kosmetyczne jak Biodroga, Dr. Scheller, Sans Soucis czy Bio:Vegane Skinfood.

Czytaj więcej Handel Kryzys giganta wnętrzarskiego w Niemczech. Sklepy walczą o przetrwanie Sklepy Hammer znalazły się w trudnej sytuacji. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych sieci z wyposażeniem wnętrz w Niemczech, która jeszcze kilka...

Producent znanych kosmetyków ogłosił upadłość

Trudna sytuacja finansowa BCG Baden-Baden Cosmetics Group wynika – jak informuje dlahandlu.pl, powołując się na Polskiobserwator.de – z wcześniejszych obciążeń strukturalnych. To właśnie w ich wyniku spółka wystąpiła do sądu o wszczęcie postępowania upadłościowego, które uruchomiono 26 marca. Jego celem jest próba unormowania sytuacji firmy i restrukturyzacja.

Obecnie zakład w Baden-Baden zatrudnia ok. 160 osób. Ich wynagrodzenia zabezpieczone zostały przez tzw. świadczenie upadłościowe, a działalność firmy nie zostanie wstrzymana. Produkcja i sprzedaż mają odbywać się bez zmian.

Według słów przedstawicieli firmy, na które powołuje się dlahandlu.pl, bieżąca działalność operacyjna funkcjonuje stabilnie. To natomiast oznacza, że produkowane przez spółkę kosmetyki na razie nie znikną ze sklepów, w tym m.in. z dm i Douglas.

Czytaj więcej: Sprzedają w dm i Douglas. Znana marka kosmetyków na krawędzi