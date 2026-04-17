Przebieg czwartkowej rozprawy w Sądzie Rejonowym w Nysie opisuje portal Nowej Trybuny Opolskiej. Na ławie oskarżonych zasiadł lokalny przedsiębiorca Maciej S., któremu prokuratura zarzuca publiczne znieważenie z powodu przynależności etnicznej. Chodziło o wpisy na Facebooku dotyczące m.in. polityki prowadzonej przez Izrael, władz tego państwa i wyborców, głosujących na premiera Benjamina Netanjahu.

Oskarżonego reprezentuje adwokat Rafał Rogalski, który w przeszłości był m.in. pełnomocnikiem Jarosława Kaczyńskiego w sprawie Katastrofy Smoleńskiej. Przed odczytaniem aktu oskarżenia mecenas złożył wniosek o wyłączenie ze składu sędziego Mariusza Ulmana, który w jego opinii może być nieobiektywny.

Adwokat zarzuca sędziemu filosemityzm, filoukrainizm i propagowanie ideologii LGBT

Jak pisze portal nto.pl, ponadgodzinne wystąpienie adwokata w tej sprawie stało się swoistym aktem oskarżenia przeciwko sędziemu, któremu mecenas Rogalski zarzucił filosemityzm, filoukrainizm, propagowanie ideologii LGBT, brak poszanowania porządku publicznego i zaangażowanie polityczne przeciwko rządowi prawicy. Dowodami w sprawie miałyby być wpisy na prywatnym profilu sędziego na Facebooku, zdjęcia ściągnięte z Internetu, a nawet torba naramienna w „barwach LGBT”, którą używa sędzia Ulman.

– Oskarżony Maciej S. jest osobą zaangażowaną w szereg inicjatyw publicznych. Działa w mediach społecznościowych. Wypowiadał się także o ruchu LGBT i byłoby niewłaściwe, gdyby Wysoki Sąd rozpatrywał taką sprawę – argumentował mec. Rafał Rogalski cytowany przez portal.  

Sędzia powiadomi Okręgową Radę Adwokacką. Adwokat pyta o paszport Izraela

Na te słowa zareagował sędzia Ulman, który poinformował obrońcę, że powiadomi Okręgową Radę Adwokacką o jego wypowiedzi, która przekracza granicę wolności słowa. Jak podaje portal, mecenas Rogalski uznał to za próbę zastraszenia go i kontynuował swój wywód. – Kwestią najważniejszą jest filosemityzm i filoukrainizm Wysokiego Sądu, bowiem tego dotyczy zarzut pierwszy z aktu oskarżenia, czyli znieważenia ludności żydowskiej. To niedopuszczalne, aby osoba przejawiająca tak jaskrawy filosemityzm i filoukrainizm rozpatrywała taką sprawę. Niech sędzia oświadczy do protokołu, czy ma pochodzenie żydowskie i w którym pokoleniu. I czy ma paszport Izraela? – powiedział adwokat. 

Wniosek o wyłączenie sędziego zostanie rozpatrzony przez inny skład sędziowski.

Kim jest sędzia Mariusz Ulman?

Mariusz Ulman to sędzia z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie karnym. Od 2002 r. orzeka w Sądzie Rejonowym w Nysie. Od 12 czerwca 2018 r. pełnił funkcję Wiceprezesa tego Sądu, a od 1 stycznia 2021 r. także funkcję Przewodniczącego II Wydziału Karnego oraz Kierownika Sekcji ds. Wykroczeń II Wydziału Karnego. W latach 2012–2014 korzystał – na mocy decyzji Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu – z delegacji do orzekania w Sądzie Okręgowym w Opolu.

Przez niespełna dwa miesiące pełnił funkcję głównego rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Powołał go na to stanowisko poprzedni minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Na początku września ub. r. sędzia niespodziewanie zrezygnował. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził, że powodem rezygnacji są „względy osobiste czy rodzinne”.