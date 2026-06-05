Piątkowa sesja na Wall Street upłynęła wyjątkowo nerwowo, kończąc dziewięciotygodniową serię wzrostów. Rozgrzane do czerwoności akcje spółek technologicznych odnotowały największy dzienny spadek od kwietnia 2025 roku. Wyprzedaż skoncentrowała się na akcjach producentów chipów i innych technologicznych faworytach, którzy w ostatnich tygodniach mocno zyskiwali na wartości, w czasie gdy indeksy Nasdaq Composite i S&P 500 wielokrotnie biły kolejne rekordy.

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Wszystkie trzy główne amerykańskie indeksy giełdowe zamknęły się na sporych minusach. Indeks sektora półprzewodników Philadelphia SE Semiconductor zaliczył największy jednodniowy spadek procentowy od marca 2020 r., wymazując z giełdy ponad 1 bilion dolarów rynkowej wartości.

Indeks S&P 500 spadł o 2,64 proc., Dow Jones Industrial Average o 1,35 proc., a Nasdaq Composite zanurkował o 4,18 proc. Akcje Nvidii, największej spółki pod względem wartości rynkowej, straciły 6,2 proc., podczas gdy notowania Intela, Microna, AMD oraz Broadcoma osunęły się w przedziale od 7,9 proc. do 13,3 proc.

Spadki na Wall Street. Wyprzedaż chipów i dane z rynku pracy podsycają obawy o podwyżki stóp procentowych

Do spadków na Wall Street przyczyniły się również dobre dane z rynku pracy, które zwiększyły obawy o podwyżki stóp procentowych. W maju trzeci miesiąc z rzędu amerykańska gospodarka odnotowała pokaźny wzrost liczby miejsc pracy. Jak podano, liczba miejsc pracy w sektorze pozarolniczym wzrosła w zeszłym miesiącu o 172 tys., po zrewidowanym w górę wzroście o 179 tys. w kwietniu. Ekonomiści ankietowani przez agencję Reutera prognozowali znacznie niższy wzrost – o 85 tys. miejsc pracy.

Najnowsze dane potwierdziły, że amerykański rynek pracy nabiera rozpędu po zeszłorocznym osłabieniu. Opublikowany przez Departament Pracy raport daje Rezerwie Federalnej kolejny argument do utrzymania stóp procentowych na niezmienionym poziomie w obliczu rosnącej inflacji wywołanej wojną na Bliskim Wschodzie. Fed podejmie decyzję 17 czerwca.

„Po rekordowej fali wzrostów, jaką obserwowaliśmy przez ostatnie dziewięć tygodni na rynku akcji, a w szczególności w sektorze technologicznym i półprzewodników, tama po prostu dzisiaj pękła” – skomentował Ryan Detrick, główny strateg rynkowy w Carson Group w Omaha, cytoweany przez agencję Reutera.

„Oczywiście, silniejszy od oczekiwań raport z rynku pracy stawia Fed w trudnym położeniu, jeśli chodzi o jakąkolwiek obniżkę stóp procentowych do końca roku. A rynek dostaje furii, uderzając w dotychczasowych największych tegorocznych wygranych” – dodał.