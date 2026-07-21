Do zdarzenia, które opisuje serwis „Reporter Miejski”, doszło w sobotę 18 lipca wieczorem przy ul. Jabłecznej w stołecznej dzielnicy Wawer.

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Dzik zaatakował mężczyznę w Warszawie na terenie prywatnej posesji

Atak dzika nastąpił w momencie, gdy mężczyzna na terenie swojej posesji wyszedł wyrzucić śmieci. To właśnie w pobliżu śmietnika zauważył zwierzę. Gdy próbował je odgonić, stało się agresywne, rzuciło się w jego kierunku i ugryzło go w nogę.

Na miejsce zdarzenia wezwano służby. Pojawili się ratownicy medyczni, policjanci i pracownicy Lasów Miejskich. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala.

W trakcie interwencji dzik cały czas przebywał w okolicy posesji, na której doszło do ataku. Uznano, że może stanowić zagrożenie dla mieszkańców i służb. W związku z tym pracownicy Lasów Miejskich uśpili zwierzę, a jego ciało – zgodnie z procedurami – zabezpieczyli i przekazali do utylizacji.

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Coraz więcej ataków dzików. Eksperci radzą, jak się zachować

Dziki coraz częściej pojawiają się w okolicach zamieszkiwanych przez ludzi. Na osiedlach czy w parkach poszukują pożywienia.

Do innego niebezpiecznego zdarzenia z udziałem tych zwierząt doszło w czerwcu w Krakowie. Jak pisaliśmy w „Rzeczpospolitej”, na jednym z osiedli locha prowadząca młode zaatakowała wózek z dzieckiem. W efekcie wózek przewrócił się, a znajdująca się w nim 13-miesięczna dziewczynka wypadła na chodnik i uderzyła się w głowę. Dziecko trafiło do szpitala, na szczęście jego stan nie zagrażał życiu.

Eksperci radzą, aby w sytuacji spotkania zwierzęcia przede wszystkim zachować spokój. Nie należy zbliżać się do dzika czy też próbować go przeganiać. Najlepiej zachować bezpieczny dystans, a następnie powoli, bez gwałtownych ruchów oddalić się. W sytuacji zagrożenia warto jak najszybciej wezwać służby.