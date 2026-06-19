Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek w pobliżu kościoła pw. Rafała Kalinowskiego na osiedlu Kliny-Zacisze w Krakowie.
O sprawie informuje RMF24. Do niebezpiecznego incydentu doszło w czwartek, krótko przed godziną 17, w pobliżu kościoła pw. Rafała Kalinowskiego na osiedlu Kliny-Zacisze w Krakowie. Według relacji świadków na jednej z alejek pojawiła się locha z młodymi. Zwierzę nagle ruszyło w stronę wózka prowadzonego przez matkę. W efekcie wózek przewrócił się, a dziecko wypadło i uderzyło głową o chodnik. Dziewczynka została przewieziona do szpitala. Stan nie zagraża jej życiu. Po zdarzeniu mieszkańcy ponownie zaapelowali do miasta o rozwiązanie narastającego problemu dzików.
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Osoby mieszkające na Klinach-Zaciszu podkreślają, że nie był to pojedynczy przypadek. Dziki od dawna pojawiają się w pobliżu domów, bloków, alejek, placów zabaw oraz tras, którymi mieszkańcy spacerują z dziećmi i psami. W ostatnim czasie zwierzęta mają być widywane niemal każdego dnia. Są to całe grupy złożone z loch i młodych.
W jednym z przypadków straż miejska musiała nawet zabezpieczyć okolice placu zabaw, aby dzieci mogły bezpiecznie przejść. Mieszkańcy twierdzą, że wielokrotnie próbowali zainteresować problemem przedstawicieli miasta.
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Po ataku krakowski magistrat poinformował o zwołaniu na piątek rano doraźnego posiedzenia miejskiego zespołu zarządzania kryzysowego. Spotkanie ma dotyczyć zwiększonej aktywności dzików na terenie osiedla. Wezmą w nim udział przedstawiciele władz miasta, służb miejskich, jednostek odpowiedzialnych za odławianie zwierząt oraz lekarz weterynarii. Według miejskich szacunków sprzed 2 lat na terenie Krakowa może żyć od tysiąca do 1,5 tysiąca dzików.
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