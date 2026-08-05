O wyznaczeniu gen. Liamina na nowego dowódcę wojsk dronowych poinformował Władimir Putin w czasie spotkania z kierownictwem rosyjskiego resortu obrony.

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Władimir Putin chwali generała Denisa Liamina jako „jednego z najlepszych na polu” użycia dronów

- Wszyscy wiedzą, że zdecydowaliśmy się stworzyć nowy rodzaj wojsk – Siły Systemów Bezzałogowych. Celem było znalezienie kogoś, kto dowiódł, że jest najlepszy na tym polu. Uważamy, że Denis Igorewicz Liamin, który ostatnio służył jako szef Sztabu Centralnego Okręgu Wojskowego, jest jednym z najlepiej wykwalifikowanych specjalistów na tym polu – oświadczył rosyjski przywódca.

- Chcę wyrazić nadzieję, podzielają ją zarówno minister (obrony Andriej Biełosuow), jak i szef Sztabu Generalnego (gen. Walerij Gierasimow), że jako jeden z najlepiej wykwalifikowanych specjalistów ukończy pan tworzenie nowego rodzaju wojsk bezzałogowych i poprowadzi je w najbliższej przyszłości – dodał Putin.

Już wcześniej Siły Systemów Bezzałogowych, jako wydzielony rodzaj wojsk, stworzyła Ukraina. Na ich czele stoi major Robert „Madiar” Browdi. Na obecnym etapie wojny drony zdominowały nie tylko linie frontu, gdzie dzięki ich szerokiemu zastosowaniu powstała tzw. strefa śmierci (o szerokości kilkudziesięciu kilometrów), czyli obszar, na którym duże nasycenie dronami paraliżuje możliwość manewru, ale też są wykorzystywane do ataków na głębokim zapleczu frontu. Ukraina, dzięki szerokiemu zastosowaniu dronów, uderza w rosyjski sektor paliwowy, a w ostatnich tygodniach destabilizuje pracę największej platformy handlu internetowego w Rosji, Wildberries.

Gen. Walery Sołodczuk ma być odpowiedzialny za całą rosyjską logistykę wojskową

Na tym samym spotkaniu, na którym Putin wskazał Liamina jako dowódcę wojsk dronowych, przywódca Rosji powołał dowódcę Centralnego Okręgu Wojskowego, a jednocześnie dowódcę połączonego zgrupowania wojsk „Centrum”, gen. Walerego Sołodczuka którego zadaniem jest zajęcie ukraińskiego Donbasu, na nowo utworzone stanowisko osoby odpowiedzialnej za całą wojskową logistykę.