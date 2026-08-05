Netanjahu poinformował, że Waszyngton przekazał Izraelowi projekt porozumienia, ale izraelski rząd go nie zaakceptował i zgłosił własne uwagi. – To nie jest nasz projekt. Przekazaliśmy nasze komentarze. Takie jest nasze stanowisko. Twardo bronimy naszych interesów – powiedział izraelski premier w nagraniu opublikowanym na Facebooku.

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Według premiera Izraela wycofanie izraelskich wojsk z palestyńskiej enklawy musi poprzedzić całkowite rozbrojenie Hamasu.

Co przewiduje porozumienie w sprawie Strefy Gazy ogłoszone przez Donalda Trumpa?

Porozumienie ogłoszone w ubiegłym tygodniu przez prezydenta USA Donalda Trumpa przewiduje rozpoczęcie procesu rozbrajania Hamasu, wstrzymanie izraelskich ataków oraz stopniowe wycofywanie izraelskich wojsk ze Strefy Gazy. Izrael od początku sygnalizował jednak, że dokument budzi „poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa”.

Obowiązujące od października zawieszenie broni w wojnie między Izraelem a Hamasem, rozpoczętej po ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku, zakończyło intensywną izraelską operację na terenie Strefy Gazy, ale kolejne etapy porozumienia pozostają niezrealizowane. Hamas nadal nie oddał swojej broni, a izraelska armia utrzymuje kontrolę nad około 65 proc. terytorium Strefy Gazy i odmawia wycofania swoich sił.

Sytuacja w Strefie Gazy Foto: PAP

Palestyńczycy: Od czasu wejścia w życie zawieszenia broni w izraelskich atakach zginęły 1 252 osoby

Obie strony oskarżają się o naruszanie rozejmu. Według władz Strefy Gazy od jego wejścia w życie zginęło co najmniej 1 252 Palestyńczyków. Izrael utrzymuje, że prowadzone ataki wymierzone są wyłącznie w bojowników zagrażających izraelskim siłom, uczestników ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 r. oraz osoby łamiące warunki zawieszenia broni. Od początku rozejmu zginęło także pięciu izraelskich żołnierzy.

W ataku Hamasu na Izrael z 7 października 2023 roku zginęło ponad 1200 Izraelczyków, a 251 osób zostało wziętych do niewoli. Według władz kontrolowanej przez Hamas Strefy Gazy izraelska ofensywa rozpoczęta po tym ataku pochłonęła dotąd ponad 73 tys. ofiar śmiertelnych.

Ministerstwo Zdrowia w Gazie podaje, że pod gruzami na terenie enklawy może nadal znajdować się co najmniej 7 400 ciał. Resort nie rozróżnia ofiar cywilnych i członków Hamasu, choć prowadzone przez niego statystyki są uznawane przez agendy ONZ i niezależnych ekspertów za wiarygodne.