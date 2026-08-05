Utwór Shakiry „Dai Dai” – oficjalna piosenka Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2026 w Ameryce Północnej – już szósty tydzień utrzymuje się na szczycie listy Global Track Chart.

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Shakira i „Dai Dai”

To pierwszy przebój Shakiry na miejscu pierwszym od 20 lat i jej trzeci taki sukces w karierze. Wcześniej „Whenever Wherever” królowało na liście przez 10 tygodni w 2002 r., a „Hips Don't Lie” zajmowało szczyt przez 16 tygodni w 2006 r. Dla porównania, poprzednia piosenka Shakiry związana z mundialem – „Waka Waka” z 2010 r. – dotarła w lipcu tamtego roku najwyżej do 6. miejsca.

Przypomnijmy, że kolumbijska gwiazda mogła liczyć na gigantyczną promocję. Wraz z Burna Boy z Nigerii zaśpiewała „Dai Dai” 11 czerwca w Meksyku podczas pierwszej z trzech ceremonii otwarcia mundialu w Ameryce, a jest też gwiazdą albumu towarzyszącego tegorocznemu turniejowi. Jej piosenka zamyka album.

W notowaniu Global Chart z 2 sierpnia drugie miejsce zajął utwór „Dracula” australijskiego projektu muzycznego Tame Impala. Pierwszą trójkę najnowszego notowania zamyka piosenka Ariany Grande „Hate That I Made You Love Me” z wynikiem.

Dominację Shakiry potwierdza nieco inaczej prowadzone notowanie „Billboard Global 200”, potwierdzając wysoką – tym razem drugą pozycję – Ariany Grande, zaś trzeci jest hit „Choosin’ Texas” Elli Langley. Z kolei „Dracula” Tame Impala jest dopiero siódmy.

Gracie Abrams i jej nowa płyta

Ciekawie przedstawia się sytuacja na albumowym zestawieniu Global Chart. Tu w najnowszym notowaniu króluje trzeci album studyjny Gracie Abrams, „Daughter From Hell” z wynikiem 216 tys. egz. (ekwiwalent sprzedaży w streamingu i sprzedaży tradycyjnej). Poprzednie wydawnictwo Abrams „The Secret Of Us”, zadebiutowało na trzecim miejscu w 27. tygodniu 2024 r., osiągając sprzedaż na poziomie 145 tys. egzemplarzy.

Drugi w notowaniu jest album studyjny Olivii Rodrigo, „You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love”. Utrzymuje się na drugiej pozycji już czwarty tydzień (po dwóch tygodniach na miejscu pierwszym). Do pierwszej trójki powraca album „Arirang” grupy BTS z łączną sprzedażą na poziomie 4,73 miliona egzemplarzy, co sprawia, że jest zdecydowanie najpopularniejszą płytą 2026 r. (ukazała się w marcu).

Michael Jackson powrócił

Trzeba zwrócić uwagę na udaną aranżację comebacku Michaela Jacksona, przeprowadzoną przez jego rodzinę i spadkobierców. Nie najlepiej oceniany przez krytyków, ganiony za pomijanie zarzutów o pedofilię, film „Michael” w 12 tygodni od premiery zanotował globalne wpływy przekraczające miliard dol., co czyni go pierwszym w historii filmem biograficznym z takim sukcesem. To ma, oczywiście, swoje przełożenie na sprzedaż płyt oraz powrót przebojów na parkiety, do radia i streamingu.

W Album Global Chart „Thriller” zajmuje w notowaniu z 2 sierpnia czwarte miejsce z wynikiem 84 tys. tygodniowej sprzedaży i wzmacnia pozycję albumu nr 1 wszechczasów, rozszedł się już bowiem w 71 mln kopii (wliczając w to ekwiwalent w streamingu). Nic dziwnego, że „Billie Jean” jest ósmy w globalnym zestawieniu hitów „Billboardu”. W Stanach Zjednoczonych „Thriller” jest ósmy, zaś na jedenastym miejscu znajduje się „Number Ones” Jacksona.

Ciekawe, że w albumowym Global Chart dawna rywalka Jacksona, czyli Madonna, notowana jest niżej, bo na 17. miejscu, choć sprzedaż 435 tys. egz. nowej płyty „Confessions II” trzeba uznać za spory wyczyn. Wyżej od Madonny, bo na 13. miejscu, znalazł się najstarszy zespół rockowy świata, czyli The Rolling Stones z nowym krążkiem „Foreign Tongues” (232 tys. egz. dwa tygodnie po premierze). Z nowości lepiej sprzedaje się Drake, który po 10 tygodniach po premierze w następnym notowaniu powinien cieszyć się z tego, że sprzedał 1,5 mln egz. „Iceman”.

W Polsce króluje „Nareszcie” Męskie Granie Orkiestra

Nie mogło zabraknąć w pierwszej dwudziestce Global Chart albumów największych obecnie gigantów. Bad Bunny, który koncertował u nas niedawno, sprzedał „Debí Tirar Más Fotos” już w ok. 7,5 mln egz. Tylko Portorykańczyk ma dwie płyty w pierwszej dwudziestce – „Un Verano Sin Ti” już kilka tygodni temu przekroczyła próg 12 mln egz. SZA z „SOS” dobija do poziomu 14,5 mln egz., zaś Taylor Swift z „The Life Of A Showgirl” zbliża się do poziomu 9,6 mln sprzedanych egz.

Niebawem powinno się ukazać najnowsze notowanie polskiej listy sprzedaży OliS, prowadzone przez Związek Producentów Audio Video. Trzydzieste w tym roku, z 23 lipca, na pierwszym miejscu pośród albumów ma „Nie dla wszystkich”, czyli płytę Majki i Majora SPZ, a na drugim „Daughter From Hell” Gracie Abrams, co zgadza się ze światową tendencją. Jednak trzeci jest polski CielOG z „Coraz mocniej 3MA EP”. Również zgodnie ze światowymi tendencjami wysoko notowani są Michael Jackson („Thriller”, nr 9) i nowa płyta The Rolling Stones (nr 10 i nr 3 w sprzedaży fizycznej).

W polskich stacjach radiowych Shakira nigdy nie wspięła się na szczyt, a w nowym notowaniu z 31 lipca spadła na czwarte miejsce z drugiego. Na topie jest hit Męskiego Grania Orkiestry, Igora Herbuta, Zalii, Vita Bambino z „Nareszcie”, który króluje także w streamingu, na drugim Dawid Podsiadło z „Na błysk”, zaś na trzecim „Body Talk” Alle Farben feat. René Miller.