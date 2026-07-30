22 lipca 2025 niedługo po pożegnalnym koncercie „Back To Beginning” w rodzinnym Birmingham zmarł Ozzy Osbourne, wokalista Black Sabbath. Na stadionie Aston Villi zgromadziło się 45 tysięcy fanów i śmietanka rocka z całego świata.

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Minął rok po śmierci Ozzy'ego Osbourne'a

Dochód z wydarzenia wyniósł łącznie 140 milionów funtów i został przekazany na rzecz hospicjum dziecięcego Acorns, szpitala dziecięcego Birmingham Children's Hospital i fundacji Cure Parkinson's.

Minął rok od ceremonii pogrzebowej i Tony Iommi, założyciel kwartetu, ogłosił premierę nowego solowego albumu „From The Dark”. Zapowiada go pierwszy singiel „World Alone”. Premiera odbyła się w formie streamingu z Birmingham w Anglii, niedaleko od słynnego mostu Black Sabbath nad kanałem, którego otwarcie miało miejsce w 2019 r. jako hołd dla hardrockowej formacji.

Iommi zaprosił do partii wokalnych pochodzącego z Norwegii Jorna Landego. Wideo pierwszego singla utrzymane jest w konwencji gry komputerowej i oscyluje wokół retrofuturystyki, dystopijnego uniwersum, w którym główny protagonista, Wierzący, uwikłany jest w dziwną grę, poprzez którą uratować może swoje życie i doznać ostatecznego zbawienia.

Tony Iommi: To muzyka, która daje kopa

Lande jest współautorem wszystkich utworów na albumie. Na basie gra Becky Baldwin, a perkusistą został Karl Brazil. Producentami płyty są Tony Iommi i jego wieloletni partner i współautor wielu utworów – producent i technik dźwięku Mike Exeter.

Tony Iommi powiedział: „To album, którego nagrywanie sprawiło nam ogromną frajdę. Niczego nie próbujemy na nim udowadniać – to po prostu świetna płyta, która ma świetnego kopa!”.

Teksty Landego są „pełne dystopijnych wyobrażeń i rozważań na temat ulotnej natury człowieka”.

Lista utworów „From The Dark”

1. Over The Violent Sun

2. Black Times

3. World Alone

4. Beyond The Dead

5. Stormwatcher

6. Death Wake

7. Return Of The Arbalist

8. Legacy

Deluxe CD – utwory bonusowe:

9. Scent Of Dark

10. Deified