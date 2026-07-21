The Weeknd wystąpi na PGE Narodowym 4 i 5 sierpnia
Po długooczekiwanym comebacku System of a Down, który w minioną sobotę i niedzielę zapełnił PGE Narodowy dwa razy, w Polsce nie zabraknie muzycznych atrakcji z bardzo zróżnicowanych stylistyk.
Największą gwiazdą sierpnia będzie The Weeknd, który na PGE Narodowym wystąpi również dwa razy – 4 i 5 sierpnia.
Kanadyjski gwiazdor, porównywany jest do Michaela Jacksona, co po sukcesie filmu „Michael” ma swoje dodatkowe znaczenie. Gdy poprzednio artysta planował pobyt w Polsce, przeniesiono koncert z krakowskiej hali na warszawski stadion. Wtedy zanim The Weeknd zstąpił z kosmicznych przestworzy na arenę Narodowego symbolicznie podarował sobie cały świat – w pigułce. Koncert przypominał didżejski set, zaś płyta Narodowego stała się największym parkietem w Warszawie, gdzie rytm dyktowały remiksy – najczęściej Swedish House Mafia.
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Mieliśmy też paradę hitów znanych z duetów The Weeknda – m.in. z Gesaffelstein („Lost in the Fire”). W Warszawie artysta promować będzie swój zeszłoroczny album „Hurry Up Tomorrow” i zaprezentuje 37 piosenek. Na razie nie potwierdzają się wieści, że zmieni swoją muzyczną tożsamość i zacznie karierę pod nowym szyldem.
The Weeknd będzie miał mocny suport w postaci rapera Playboi Carti.
Wcześniej, bo już 23 lipca, na PGE Narodowym wystąpi Pitbull oraz Lil Jon. Pitbull znalazł świetny sposób na sławę – łączy hip-hop, muzykę latynoską (wszak jest Kubańczykiem) i pop, czyniąc z tej mieszanki chwytliwe, imprezowe hity.
Z koncertów, które już za chwilę – trzeba wspomnieć Toma Jonesa: przyjedzie do nas również 23 lipca, by zaśpiewać m.in. „Sexbomb” w Operze Leśnej w Sopocie. Nie zabraknie „It's Not Unusual”, „What's New Pussycat?”, „Delilah” i „Green, Green Grass of Home”.
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Po koncercie projektu „Beat”, skupiającego muzyków wykonujących słynną płytę King Crimson w Ćmielowie zagrają też na Sound of the Ages Festival Glenn Hughes, Michael Schenker oraz Nazareth. To już 22-23 sierpnia.
Na swoich fanów jak zwykle liczyć może Andrea Bocelli, który zaśpiewa 14 sierpnia w Gdańsku na Polsat Plus Arenie oraz 16 sierpnia na warszawskim PGE Narodowym.
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