Po długooczekiwanym comebacku System of a Down, który w minioną sobotę i niedzielę zapełnił PGE Narodowy dwa razy, w Polsce nie zabraknie muzycznych atrakcji z bardzo zróżnicowanych stylistyk.

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The Weeknd i Pitbull na PGE Narodowym

Największą gwiazdą sierpnia będzie The Weeknd, który na PGE Narodowym wystąpi również dwa razy – 4 i 5 sierpnia.

Kanadyjski gwiazdor, porównywany jest do Michaela Jacksona, co po sukcesie filmu „Michael” ma swoje dodatkowe znaczenie. Gdy poprzednio artysta planował pobyt w Polsce, przeniesiono koncert z krakowskiej hali na warszawski stadion. Wtedy zanim The Weeknd zstąpił z kosmicznych przestworzy na arenę Narodowego symbolicznie podarował sobie cały świat – w pigułce. Koncert przypominał didżejski set, zaś płyta Narodowego stała się największym parkietem w Warszawie, gdzie rytm dyktowały remiksy – najczęściej Swedish House Mafia.

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Mieliśmy też paradę hitów znanych z duetów The Weeknda – m.in. z Gesaffelstein („Lost in the Fire”). W Warszawie artysta promować będzie swój zeszłoroczny album „Hurry Up Tomorrow” i zaprezentuje 37 piosenek. Na razie nie potwierdzają się wieści, że zmieni swoją muzyczną tożsamość i zacznie karierę pod nowym szyldem.

The Weeknd będzie miał mocny suport w postaci rapera Playboi Carti.

Wcześniej, bo już 23 lipca, na PGE Narodowym wystąpi Pitbull oraz Lil Jon. Pitbull znalazł świetny sposób na sławę – łączy hip-hop, muzykę latynoską (wszak jest Kubańczykiem) i pop, czyniąc z tej mieszanki chwytliwe, imprezowe hity.

Z koncertów, które już za chwilę – trzeba wspomnieć Toma Jonesa: przyjedzie do nas również 23 lipca, by zaśpiewać m.in. „Sexbomb” w Operze Leśnej w Sopocie. Nie zabraknie „It's Not Unusual”, „What's New Pussycat?”, „Delilah” i „Green, Green Grass of Home”.

Judas Priest na Torwarze

28 lipca zawitają do warszawskiego Torwaru Judas Priest. Ian Hill potwierdził już, że grupa pracuje nad nowym albumem. To będzie dopiero trzeci show na letnim tournée – program stanowi wciąż niespodziankę.

Po koncercie projektu „Beat”, skupiającego muzyków wykonujących słynną płytę King Crimson w Ćmielowie zagrają też na Sound of the Ages Festival Glenn Hughes, Michael Schenker oraz Nazareth. To już 22-23 sierpnia.

Na swoich fanów jak zwykle liczyć może Andrea Bocelli, który zaśpiewa 14 sierpnia w Gdańsku na Polsat Plus Arenie oraz 16 sierpnia na warszawskim PGE Narodowym.