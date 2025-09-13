Aktualizacja: 13.09.2025 12:38 Publikacja: 13.09.2025 11:41
System Of A Down
Foto: Mat. Pras./Live Nation
Po ogromnym sukcesie wyprzedanej letniej trasy stadionowej w Ameryce Północnej oraz triumfalnej trasie stadionowej w Ameryce Łacińskiej na początku roku, która zgromadziła 500 000 fanów – System Of A Down ogłosili powrót do Wielkiej Brytanii i Europy w 2026 roku.
Tournée rozpocznie się 29 czerwca w Sztokholmie i obejmie m.in. koncerty w Paryżu (Stade de France) oraz Londynie (Tottenham Hotspur Stadium). Zaplanowano także występy w Niemczech, we Włoszech i w Polsce. Polski show będzie finałowy. Podczas całej trasy gościem specjalnym będzie Queens of the Stone Age, a koncerty otworzy Acid Bath.
System Of A Down to grupa o niepowtarzalnym brzmieniu, łącząca ormiańskie inspiracje muzyków z ciężkimi aranżami. Od 1998 r. sprzedali 45 milionów płyt. W serwisie Spotify co miesiąc mają ponad 23 miliony odbiorców, co czyni ich jednym z najpopularniejszych zespołów rockowych i alternatywnych na świecie.
Skład zespołu to Daron Malakian (gitara, wokal), Serj Tankian (wokal, instrumenty klawiszowe), Shavo Odadjian (bas), John Dolmayan (perkusja).
Tymczasem 4 sierpnia pod szyldem After Hours Til Dawn Tour powróci na PGE Narodowy jeden z najważniejszych i wpływowych artystów średniego już pokolenia, czyli The Weeknd.
The Weeknd
Foto: Sebastien Nagy/ Mat. Pras
Trasa koncertowa After Hours Til Dawn Stadium Tour celebruje trylogię albumów The Weeknd – „After Hours” (2020), „Dawn FM” (2022) i „Hurry Up Tomorrow” (2025) i prezentuje hity z jego dorobku.
The Weeknd, często porównywany z Michaelem Jacksonem lub uważany za jego kontynuatora, stał się najbardziej dochodowym czarnoskórym artystą w historii. Może pochwalić się 111 milionami odbiorców miesięcznie i od ponad dwóch lat utrzymuje rekord największej liczby słuchaczy.
W ramach trasy After Hours Til Dawn nawiąże współpracę z Global Citizen, aby zebrać fundusze na zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji dla dzieci na całym świecie za pośrednictwem Funduszu Edukacyjnego FIFA Global Citizen.
Będzie także nadal współpracować ze Światowym Programem Żywnościowym ONZ (WFP) w celu przekazywania środków na rzecz Funduszu Humanitarnego XO, który wspiera działania organizacji w odpowiedzi na bezprecedensowy światowy kryzys głodu. 1 euro ze sprzedaży każdego biletu w Europie, 1 funt w Wielkiej Brytanii oraz równowartość 1 dol. w Meksyku i Brazylii zostanie przekazana tym dwóm organizacjom.
The Weeknd pełni funkcję Ambasadora Dobrej Woli Światowego Programu Żywnościowego ONZ (WFP) i został uhonorowany tytułem „Humanitarian of the Year” przez BMAC. Od 2020 roku do chwili obecnej przekazał ponad 9 milionów dol. na różne cele charytatywne.
Halestorm
Foto: Mat. Pras./Live Nation
W Warszawie koncert megagwiazdy otworzy Playboi Carti, jedna z najciekawszych osobowości rapu. Furorę robi jego czwarty album „MUSIC” z udziałem Future'a, Lil Uzi Verta, Skepty, The Weeknda, Travisa Scotta, Ty Dolla $igna, Young Thuga.
Są już też zapowiedziane mniejsze, tegoroczne koncerty: Halestorm (30.10 w Warszawie – Torwar), Volbeat (13.10 Warszawa – Torwar), a także Scott Bradlee's Postmodern Jukebox (23.09 Kraków – Klub Studio, 24.09 Warszawa – Stodoła).
