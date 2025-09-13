Po ogromnym sukcesie wyprzedanej letniej trasy stadionowej w Ameryce Północnej oraz triumfalnej trasie stadionowej w Ameryce Łacińskiej na początku roku, która zgromadziła 500 000 fanów – System Of A Down ogłosili powrót do Wielkiej Brytanii i Europy w 2026 roku.

System Of A Down w Polsce

Tournée rozpocznie się 29 czerwca w Sztokholmie i obejmie m.in. koncerty w Paryżu (Stade de France) oraz Londynie (Tottenham Hotspur Stadium). Zaplanowano także występy w Niemczech, we Włoszech i w Polsce. Polski show będzie finałowy. Podczas całej trasy gościem specjalnym będzie Queens of the Stone Age, a koncerty otworzy Acid Bath.

System Of A Down to grupa o niepowtarzalnym brzmieniu, łącząca ormiańskie inspiracje muzyków z ciężkimi aranżami. Od 1998 r. sprzedali 45 milionów płyt. W serwisie Spotify co miesiąc mają ponad 23 miliony odbiorców, co czyni ich jednym z najpopularniejszych zespołów rockowych i alternatywnych na świecie.