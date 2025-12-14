CEC – nowe wsparcie dla biznesu branż kreatywnych w Zjednoczonym Królestwie i UE

Aktualizacja: 15.12.2025 20:34 Publikacja: 14.12.2025 12:09
Foto: NONTARAT - stock.adobe.com
Szczyt, o którym mowa, odbył się w połowie maja. W nieco odłożonej w czasie reakcji na brak wynikających z niego oczekiwanych ułatwień dla przemysłu rozrywkowego, na początku grudnia powstał sojusz o nazwie CEC (ang. Cultural Exchange Coalition – Koalicja Wymiany Kulturalnej). W jego skład wchodzi kilkadziesiąt podmiotów z różnych branż kreatywnych: dużych i mniejszych organizacji, firm, menedżerów i artystów. Pochodzą zarówno z Wysp Brytyjskich, jak i z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski. Ich pełną listę można znaleźć na niedawno uruchomionej stronie internetowej CEC: https://culturecoalition.net
Rozwiązania wprowadzone po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zawodzą artystów, publiczność i lokalizacje, w których odbywają się wydarzenia rozrywkowe. Szkodzą także wzrostowi gospodarczemu, obniżają dochody i podważają kluczowy wpływ wymiany kulturalnej. Wspólne Porozumienie (ang. Common Understanding) uzgodnione przez Wielką Brytanię i UE określa zobowiązanie do wspierania wymiany kulturalnej. CEC dąży do wywierania nacisku na przywódców politycznych, aby wywiązywali się z tego zobowiązania i negocjowali niwelowanie barier utrudniających wszechstronną wymianę kulturową, niezbędną dla gospodarek i obywateli.
Steve Lamacq, prezes wchodzącej w skład CEC brytyjskiej organizacji branżowej zajmującej się muzyką na żywo LIVE (Live Music Industry Venues & Entertainment), zwrócił uwagę na kluczowy biznesowy aspekt ułatwień, o które warto walczyć, by niwelować negatywne efekty brexitu. „Budowanie publiczności poza własnymi granicami to kluczowa rzecz w karierze artysty. (...) Wszyscy zyskamy, jeśli uda nam się usunąć obecne bariery w trasach koncertowych – dla artystów i ekipy, sprzętu i gadżetów” – powiedział Lamacq.
Czytaj więcej
Brytyjsko-Polska Izba Gospodarcza (BPCC) przedstawiła analizę przybliżającą możliwości dla polski...
Od strony polityczno-gospodarczej do tematu odniosła się także Marsha De Cordova, brytyjska współprzewodnicząca Parlamentarnego Zgromadzenia Partnerstwa UE–Wielka Brytania. „Dla mnie jako współprzewodniczącej EU–UK PPA, najwyższym priorytetem jest umożliwienie łatwiejszej wymiany kulturalnej i kreatywnej, a w szczególności zapewnienie artystom z Wielkiej Brytanii i UE możliwości rozwijania swoich umiejętności, prezentowania talentów i wspierania naszych gospodarek” – zadeklarowała De Cordova. „Na każde euro inwestowane w naszą obronę powinniśmy zainwestować jedno euro w kulturę” – dodał Sandro Gozi, reprezentujący UE współprzewodniczący EU–UK PPA.
Co roku w Polsce odbywa się przynajmniej kilkaset biletowanych występów artystów ze Zjednoczonego Królestwa, których publiczność zbiorczo liczyć można w setkach tysięcy ludzi. Chociaż wykonawców z Polski występujących na Wyspach Brytyjskich dotyczą nieporównanie mniejsze wartości, to wciąż jest tu sporo niewykorzystanego potencjału. Polscy organizatorzy imprez i co bardziej znaczący artyści poprzez swoich menedżerów mogą podejmować działania zwiększające ich możliwości biznesowe na tamtym rynku również poprzez kontakt z CEC lub w szczególnych przypadkach członkostwo w tym zrzeszeniu. Dotychczas z Polski dołączyły do CEC: Music Export Poland (biuro eksportowe polskiej muzyki powołane przez ZAiKS i ZPAV), Zrzeszenie Filharmonii Polskich i Związek Zawodowy Muzyków RP.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W ocenie ekspertów Banku Gospodarstwa Krajowego, a przede wszystkim polskich przedsiębiorców już tam działającyc...
Oman to nowy kierunek dla polskich inwestorów szukających bezpiecznych lokalizacji dla lokowania kapitału. Trend...
Od wejścia Polski do Unii Europejskiej polski eksport niemal stale rośnie. W 2024 r. jego wartość wyniosła 380 m...
Zjednoczone Emiraty Arabskie to regionalny lider w rozwoju sztucznej inteligencji. Polska może stać się naprawdę...
Kraj faraonów zakłada, że sztuczna inteligencja przyniesie do 2030 r. 42,7 mld USD wkładu w produkt krajowy brut...
W świecie, w którym coraz częściej liczy się wygoda, szybkość i realne korzyści z codziennych wyborów, programy lojalnościowe zyskują na znaczeniu.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas