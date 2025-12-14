Rzeczpospolita
CEC – nowe wsparcie dla biznesu branż kreatywnych w Zjednoczonym Królestwie i UE

Po pół roku od pierwszego pobrexitowego szczytu między Unią Europejską i Wielką Brytanią organizatorzy wydarzeń artystycznych, wykonawcy i ich przedstawiciele z całego kontynentu zwierają szyki stawiając na ścisłą zorganizowaną współpracę.

Publikacja: 14.12.2025 12:09

CEC – nowe wsparcie dla biznesu branż kreatywnych w Zjednoczonym Królestwie i UE

Foto: NONTARAT - stock.adobe.com

Juliusz Żebrowski

Szczyt, o którym mowa, odbył się w połowie maja. W nieco odłożonej w czasie reakcji na brak wynikających z niego oczekiwanych ułatwień dla przemysłu rozrywkowego, na początku grudnia powstał sojusz o nazwie CEC (ang. Cultural Exchange Coalition – Koalicja Wymiany Kulturalnej). W jego skład wchodzi kilkadziesiąt podmiotów z różnych branż kreatywnych: dużych i mniejszych organizacji, firm, menedżerów i artystów. Pochodzą zarówno z Wysp Brytyjskich, jak i z krajów Unii Europejskiej, w tym z Polski. Ich pełną listę można znaleźć na niedawno uruchomionej stronie internetowej CEC: https://culturecoalition.net

Rozwiązania wprowadzone po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zawodzą artystów, publiczność i lokalizacje, w których odbywają się wydarzenia rozrywkowe. Szkodzą także wzrostowi gospodarczemu, obniżają dochody i podważają kluczowy wpływ wymiany kulturalnej. Wspólne Porozumienie (ang. Common Understanding) uzgodnione przez Wielką Brytanię i UE określa zobowiązanie do wspierania wymiany kulturalnej. CEC dąży do wywierania nacisku na przywódców politycznych, aby wywiązywali się z tego zobowiązania i negocjowali niwelowanie barier utrudniających wszechstronną wymianę kulturową, niezbędną dla gospodarek i obywateli.

Zagraniczna publiczność jest kluczowa

Steve Lamacq, prezes wchodzącej w skład CEC brytyjskiej organizacji branżowej zajmującej się muzyką na żywo LIVE (Live Music Industry Venues & Entertainment), zwrócił uwagę na kluczowy biznesowy aspekt ułatwień, o które warto walczyć, by niwelować negatywne efekty brexitu. „Budowanie publiczności poza własnymi granicami to kluczowa rzecz w karierze artysty. (...) Wszyscy zyskamy, jeśli uda nam się usunąć obecne bariery w trasach koncertowych – dla artystów i ekipy, sprzętu i gadżetów” – powiedział Lamacq.

 

Od strony polityczno-gospodarczej do tematu odniosła się także Marsha De Cordova, brytyjska współprzewodnicząca Parlamentarnego Zgromadzenia Partnerstwa UE–Wielka Brytania. „Dla mnie jako współprzewodniczącej EU–UK PPA, najwyższym priorytetem jest umożliwienie łatwiejszej wymiany kulturalnej i kreatywnej, a w szczególności zapewnienie artystom z Wielkiej Brytanii i UE możliwości rozwijania swoich umiejętności, prezentowania talentów i wspierania naszych gospodarek” – zadeklarowała De Cordova. „Na każde euro inwestowane w naszą obronę powinniśmy zainwestować jedno euro w kulturę” – dodał Sandro Gozi, reprezentujący UE współprzewodniczący EU–UK PPA.

Eksport polskiej muzyki

Co roku w Polsce odbywa się przynajmniej kilkaset biletowanych występów artystów ze Zjednoczonego Królestwa, których publiczność zbiorczo liczyć można w setkach tysięcy ludzi. Chociaż wykonawców z Polski występujących na Wyspach Brytyjskich dotyczą nieporównanie mniejsze wartości, to wciąż jest tu sporo niewykorzystanego potencjału. Polscy organizatorzy imprez i co bardziej znaczący artyści poprzez swoich menedżerów mogą podejmować działania zwiększające ich możliwości biznesowe na tamtym rynku również poprzez kontakt z CEC lub w szczególnych przypadkach członkostwo w tym zrzeszeniu. Dotychczas z Polski dołączyły do CEC: Music Export Poland (biuro eksportowe polskiej muzyki powołane przez ZAiKS i ZPAV), Zrzeszenie Filharmonii Polskich i Związek Zawodowy Muzyków RP.

Źródło: rp.pl

Polska Wielka Brytania Muzyka Brexit
