Mapy mocy TAURONA: Tak dziś wygląda transparentność w energetyce

TAURON Dystrybucja uruchomiła przełomowe narzędzie, które w prosty i przejrzysty sposób pokazuje wolne moce, plany inwestycyjne i kierunki rozwoju sieci energetycznej – stronę dostepnemoce.pl, na której można znaleźć takie informacje. Transparentność, otwartość i dialog z rynkiem stają się fundamentem nowoczesnej energetyki. O tym, jak energia wspiera rozwój gospodarczy i ułatwia decyzje biznesowe, mówi Marcin Marzyński, wiceprezes TAURON Dystrybucji ds. klienta.

Publikacja: 14.12.2025 19:03

Materiał powstał we współpracy z firmą Tauron Dystrybucja

Czy pokazanie dostępnych mocy to odpowiedź na oczekiwnania rynku, czy raczej sygnał, że energetyka wchodzi w nową erę otwartości?

Marcin Marzyński: To połączenie obu elementów. Z jednej strony inwestorzy, strefy ekonomiczne i samorządy potrzebują szybkiego dostępu do danych, które pozwalają im planować rozwój. Z drugiej – chcemy pokazać, że energetyka zmienia się i wychodzi naprzeciw otoczeniu. Stworzyliśmy centrum informacji o mocach przyłączeniowych, aby każdy mógł sprawdzić, gdzie energia jest dostępna i gdzie planujemy rozbudowę sieci. To krok w stronę przejrzystej komunikacji i nowoczesnego podejścia do klienta.

Jakie korzyści dla inwestorów i regionu daje nowe narzędzie?

Portal dostepnemoce.pl gromadzi w jednym miejscu kluczowe informacje. Dzięki mapom przedsiębiorcy mogą sprawdzić obciążenie stacji elektroenergetycznych i ocenić możliwości realizacji inwestycji w konkretnej lokalizacji. To ułatwia wybór miejsca, skraca proces decyzyjny i pozwala uniknąć ryzyka. Naszym celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego południa Polski poprzez zapewnienie infrastruktury i partnerskie podejście do biznesu. Współpraca z klientami to dla nas nie tylko przyłączenie do sieci, ale także doradztwo i wsparcie w całym procesie inwestycyjnym. W efekcie przyspieszamy rozwój gospodarczy regionu i tworzymy mocne fundamenty dla przedsiębiorczości.

Transparentność to słowo, które często pojawia się w państwa komunikacji? Jak firma rozumie je w praktyce?

Transparentność oznacza dla nas pełną dostępność informacji. Udostępniamy dane o wolnych mocach, planowanych inwestycjach i wydanych warunkach przyłączeniowych.

Prowadzimy klienta krok po kroku przez proces przyłączenia do sieci, pokazując wszystkie etapy i możliwości. To pierwszy krok w stronę energetyki, w której klient ma realny wpływ na decyzje i może działać w oparciu o rzetelne dane. Ale nie zatrzymujemy się – będziemy rozwijać narzędzie i dodawać nowe funkcjonalności.

Jak wpisuje się to w strategię TAURON Dystrybucji jako największego operatora sytemu dystrybucyjnego w Polsce?

Jesteśmy pierwszym w Polsce operatorem systemu dystrybucyjnego, który wychodzi z taką ofertą do biznesu. To dowód, że energetyka może być nowoczesna, prosta i przyjazna. Nasza rola nie ogranicza się do dostarczania energii. Chcemy być partnerem w rozwoju gospodarczym regionu, wspierać przedsiębiorców i samorządy w podejmowaniu decyzji. Dostępność mocy przyłączeniowych to fundament, ale równie ważne jest wsparcie w procesie inwestycyjnym i jasna komunikacja.

Jakie są kolejne kroki w rozwoju tego projektu?

Strona dostepnemoce.pl to dopiero początek. Stawiamy na nowoczesne rozwiązania, dlatego traktujemy ją jako platformę do dialogu z otoczeniem. Decyzje biznesowe wymagają jasnych danych. Klienci nie muszą już składać wniosków o informacje, mają je na wyciągniecie ręki. Mapy i dane, które udostępniamy, są efektem wielu wcześniejszych działań: konsultacji naszego planu rozwoju z otoczeniem, wielu spotkań z klientami, przedsiębiorcami i wykonawcami przyłączy. Jesteśmy gotowi na informację zwrotną, aby dostarczać rozwiązania faktycznie użyteczne. To wyróżnia nas na rynku i daje przewagę naszym klientom. ©℗—rozmawiała blik

Źródło: Rzeczpospolita

