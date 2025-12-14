Mapy mocy TAURONA: Tak dziś wygląda transparentność w energetyce

Materiał powstał we współpracy z firmą Tauron Dystrybucja

Reklama Reklama

Czy pokazanie dostępnych mocy to odpowiedź na oczekiwnania rynku, czy raczej sygnał, że energetyka wchodzi w nową erę otwartości?

Marcin Marzyński: To połączenie obu elementów. Z jednej strony inwestorzy, strefy ekonomiczne i samorządy potrzebują szybkiego dostępu do danych, które pozwalają im planować rozwój. Z drugiej – chcemy pokazać, że energetyka zmienia się i wychodzi naprzeciw otoczeniu. Stworzyliśmy centrum informacji o mocach przyłączeniowych, aby każdy mógł sprawdzić, gdzie energia jest dostępna i gdzie planujemy rozbudowę sieci. To krok w stronę przejrzystej komunikacji i nowoczesnego podejścia do klienta.

Jakie korzyści dla inwestorów i regionu daje nowe narzędzie?

Portal dostepnemoce.pl gromadzi w jednym miejscu kluczowe informacje. Dzięki mapom przedsiębiorcy mogą sprawdzić obciążenie stacji elektroenergetycznych i ocenić możliwości realizacji inwestycji w konkretnej lokalizacji. To ułatwia wybór miejsca, skraca proces decyzyjny i pozwala uniknąć ryzyka. Naszym celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego południa Polski poprzez zapewnienie infrastruktury i partnerskie podejście do biznesu. Współpraca z klientami to dla nas nie tylko przyłączenie do sieci, ale także doradztwo i wsparcie w całym procesie inwestycyjnym. W efekcie przyspieszamy rozwój gospodarczy regionu i tworzymy mocne fundamenty dla przedsiębiorczości.