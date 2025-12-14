Materiał powstał we współpracy z firmą Energa

Elektrownia CCGT Gdańsk będzie pierwszym tak dużym źródłem wytwórczym w regionie Trójmiasta. Plac budowy jest już w zarządzie generalnego wykonawcy, który od razu rozpoczął pierwsze prace ziemne związane z przygotowaniem zaplecza. W 2026 roku inwestycja zacznie nabierać realnych kształtów m.in. dzięki pracom fundamentowym i stawianym pierwszym konstrukcjom stalowym – zapowiada Grzegorz Błędowski, prezes zarządu CCGT Gdańsk sp. z o.o.

Blok powstaje wspólnie z doświadczonym konsorcjum firm: Polimex Mostostal SA, Siemens Energy Global GmbH & Co. KG oraz Siemens Energy.

Inwestycja ważna dla bezpieczeństwa energetycznego Pomorza

Blok powstanie na działkach sąsiadujących m.in. z Oczyszczalnią Wschód, która należy do samorządowej spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna.

– Rozpoczęcie jeszcze w tym roku pierwszych prac ziemnych na placu budowy CCGT Gdańsk to podsumowanie ciężkiej pracy wielu zespołów Grupy Energa oraz dla wspierających to przedsięwzięcie urzędów i instytucji. To także ważny moment dla miasta i regionu oraz zapewnienia od 2029 roku wsparcia Krajowego Systemu Elektroenergetycznego – mówi Grzegorz Błędowski, prezes zarządu CCGT Gdańsk.

Jednostka typu CCGT (ang. Combined Cycle Gas Turbine) łączy na jednym wale pracę turbiny gazowej zasilanej gazem ziemnym oraz turbiny parowej, zasilanej parą z kotła odzysknicowego, wykorzystującego ciepło gazów spalinowych ze spalania gazu do podgrzewania wody i produkcji pary wodnej.

Jak podkreśla Anna H. Piela, rzecznik prasowy Grupy Polimex Mostostal, która jest liderem konsorcjum budującego elektrownię, ta inwestycja wyznacza nowy standard w krajowej energetyce, łącząc wysoką wydajność, niską emisję oraz najnowocześniejsze rozwiązania inżynieryjne.

– Projekt stanowi istotny krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski oraz zapewnienia stabilnej pracy systemu elektroenergetycznego w regionie Pomorza – dodaje Anna H. Piela.

Jednym z kluczowych założeń przedsięwzięcia jest maksymalizacja udziału local content, czyli szerokie wykorzystanie potencjału polskich przedsiębiorstw, dostawców i specjalistów. Zdecydowana większość prac, materiałów i usług będzie realizowana przez firmy krajowe, co wzmacnia lokalną gospodarkę, wspiera rozwój regionalnych podmiotów i sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy.

Serce elektrowni pojawi się w 2027 roku

W 2026 roku na budowie zaplanowano m.in. rozpoczęcie wykonywania fundamentów i instalacji podziemnych oraz transport elementów stalowych konstrukcji. – W drugiej połowie października 2026 roku zaplanowane są dostawy 18 modułów kotła HRSG, a kilka miesięcy później spodziewać się będziemy dostaw kluczowych urządzeń naszej elektrowni – turbiny gazowej i parowej oraz generatora prądu, które stanowią serce każdego bloku CCGT – mówi prezes Błędowski.

Równolegle z pracami generalnego wykonawcy inwestor wykona przyłącza elektryczne i wodne, a także docelowy układ drogowy. Przeprowadzone zostaną też prace związane z przyłączeniem gazu ziemnego. Harmonogram projektu zakłada oddanie elektrowni do eksploatacji w 2029 roku.

Blok w Gdańsku o mocy netto 560 MW będzie pierwszą tak dużą jednostką bilansującą w okolicach Trójmiasta. Jako jednostka typu CCGT, elektrownia nie tylko osiągnie wysoką efektywność energetyczną, ale znacząco zmniejszy emisje w porównaniu z tradycyjnymi elektrowniami węglowymi.

Jak mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miejskiego w Gdańsku, dla miasta ta inwestycja oznacza stabilniejsze dostawy energii – elektrownia będzie pełnić kluczową rolę w bilansowaniu systemu, zwłaszcza gdy OZE produkują mniej prądu, poza tym nowe miejsca pracy i impuls dla lokalnej gospodarki, rozwój infrastruktury w dzielnicy Rudniki. – Poza tym powstaje bardziej nowoczesne, mniej emisyjne źródło energii, co wspiera cele dekarbonizacji – dodaje urzędnik.

Grupa Energa ma już dwa zaawansowane projekty bloków CCGT: Grudziądz I o mocy netto 560 MW oraz blok w Ostrołęce o mocy netto 745 MW.

– W Grudziądzu będziemy też realizować inwestycję w drugi blok o mocy netto 560 MW – Grudziądz II. Bloki gazowo-parowe charakteryzują się znacznie niższą emisyjnością w porównaniu z konwencjonalnymi jednostkami zasilanymi węglem kamiennym, co wyraźnie zmniejsza ich wpływ na środowisko – informuje nas również Biuro Prasowe Grupy Energa.

Z poszanowaniem dla otoczenia

Nowy projekt Grupy Energa powstaje z dużą dbałością o środowisko i lokalną społeczność. Elektrownia zostanie zasilona wodą chłodniczą pochodzącą z Oczyszczalni Wschód. To jedno z nielicznych na świecie ekologicznych rozwiązań tego typu, które wpisują się w gospodarkę obiegu zamkniętego i świadczą o dojrzałości inwestora w zarządzaniu zasobami wody.

Budowa bloku CCGT w Gdańsku została zaplanowana tak, aby jak najmniej wpływać na otoczenie. – Jako wykonawca zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, a to oznacza m.in. minimalizowanie uciążliwości dla mieszkańców i firm poprzez odpowiednie planowanie prac, ograniczanie hałasu, emisji i ruchu ciężkiego sprzętu, a także stałe monitorowanie wpływu na środowisko i wprowadzanie działań zapobiegawczych – podkreśla Anna H. Piela.

Polimex Mostostal dba o przejrzystą komunikację z lokalną społecznością. Korzysta z technologii i procedur, które zwiększają bezpieczeństwo i komfort życia w okolicy.

– Naszym celem jest prowadzenie inwestycji w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem potrzeb mieszkańców, tak aby budowa nie zakłócała codziennego funkcjonowania dzielnicy – mówi Anna H. Piela. ©℗—blik

