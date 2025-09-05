tylko haj. - okładka tomu opowiadań Foto: Mat.Pras.

200 tysięcy na stypendia to konkretne wsparcie, ale liczy się też chyba formuła pracy z mentorami i twoja pomoc przy nagraniu singli?

Myślę, że zaangażowanie naszych mentorów w program FENOMEN jest o wiele cenniejsze niż nagroda pieniężna. Mam wrażenie, że pieniądze lubią znikać, zwłaszcza z rąk artysty, a czas spędzony razem na pracy – to są bezcenne chwile. Pamiętam, jak na początku drogi ważne było dla mnie każde przecięcie się z postaciami z branży, jak spijałem każde słowo, jak uważnie analizowałem każdą ich radę, te usłyszane bezpośrednio, czy nawet te z ekranu. Myślę więc, że taki czas spędzony razem w kreatywnej atmosferze, pracując nad nowymi utworami artystów, ich nową sesją, teledyskiem, to najwięcej, ile my – mentorzy – mogliśmy dać tym artystom.

Już w czerwcu wyszedł mini-album „tylko haj”, nagrany z Kaśką Sochacką. Partnerów i partnerek do współpracy pewnie nie brakuje – czy ten wybór był oczywisty od początku?

Był bardzo prosty, wyczekiwany, a więc wychodzi na to, że i oczywisty. Nigdy nie obawiałem się pracy z Kaśką, oczywiście na szczęście każdej współpracy towarzyszy motywujący strach i stres, ale w środku zawsze miałem ogromny spokój myśląc o wspólnej twórczości. Być może wynika to z tego, że swoją twórczość bardzo dobrze znam, a mam wrażenie, że twórczość Kaśki jest w magiczny sposób w większości pisana o moich przeżyciach, więc zawsze się czułem, jakby był to pewnego rodzaju jeden świat. Byłem bardzo ciekawy, czy rzeczy stworzone w naszym duecie poruszą mnie tak samo, jak solowa twórczość Kaśki. Jestem bardzo wdzięczny jej i całemu teamowi, z którym pracuje, że mogliśmy ten pierwszy ZORZOWY rejs odbyć wspólnie. Ciężko mi sobie wyobrazić lepsze towarzystwo.

Mówienie o innych artystach, zwracanie uwagi szerszej publiczności na twórczość, która do mnie trafia i mnie osobiście porusza, to niesamowity przywilej i ogromna przyjemność. Cieszę się, że mogę przekierować zaufanie, którym ludzie obdarzyli mnie, w miejsce, które moim zdaniem na to zasługuje. A artystów, tak jak i festiwali, jest coraz więcej. Nie lubię jednak na tym etapie myśleć o sobie w charakterze jakiegoś wielkiego altruisty, jest to raczej bardzo naturalny mechanizm, wynikający z potrzeby szukania jakości i serca wokół. Dawid Podsiadło

Drugiego dnia ZORZY występowałeś z Arturem Rojkiem, oddając hołd Myslovitz. To był twój zespół nr 1 w Polsce czy łączy cię może szczególna artystyczna więź z Arturem?

Myslovitz to był mój zespół numer jeden. Ich uwielbiałem najbardziej, to oni w moim dziecięcym umyśle stworzyli w ogóle jako pierwsi definicję zespołu. „Długość dźwięku samotności” to pierwsza piosenka, którą zaśpiewałem publicznie, moja rodzina wychowywała się w większości w Mysłowicach, to wszystko było bliskie i bardzo ważne. Fakt, że po tylu latach i całej historii zespołu, mogłem stanąć z Arturem i zagrać te piosenki, które ciągle znaczą dla mnie tak wiele, to po prostu rzecz niewiarygodna. Widziałem, jak wiele frajdy sprawiliśmy tym nie tylko sobie, ale i ludziom będącym na naszym festiwalu. Cieszę się, że zespół Myslovitz ciągle gra, tworzy, i że mają tyle wyprzedanych koncertów. To nasz najlepszy zespół i niech to wszystko trwa najdłużej, jak się da.

Album „tylko haj” okazał się zaproszeniem dla znanych pisarek i pisarzy m.in. Chutnik, Żulczyka, Twardocha, Pasewicza do napisania opowiadań. Czy to wynika z twoich literackich zainteresowań bądź ambicji, skoro sam napisałeś opowiadanie?

Nie mam na dziś literackich ambicji, choć faktycznie w specjalnej wersji wydania tych opowiadań znajduje się też krótki tekst mojego autorstwa. Razem z ekipą, z którą pracujemy przy ZORZY uwielbiamy łączenie rzeczy w swoiste puzzle. Gdy jeden element układanki pasuje do drugiego i tak dalej. Dlatego opowiadania, które wyrastają z piosenek, to po prostu strasznie ekscytujący projekt. Już po przeczytaniu tych historii, mogę powiedzieć, że jestem zachwycony, reinterpretacjami naszych, z Kaśką piosenek. Powstało tyle nowych światów, tylu ciekawych bohaterów. Twórczość dawała życie kolejnej twórczości. Może brzmi to ciut megalomańsko czy coś, ale bardzo się tym po prostu jaram.