Informacja o śmierci artystki pojawiła się w czwartek na jej oficjalnej stronie internetowej.

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„Rodzina Bonnie i jej zespół z ogromnym smutkiem informują, że Bonnie niespodziewanie zmarła ubiegłej nocy w szpitalu w Portugalii w wyniku choroby, z powodu której była leczona” – przekazano w komunikacie.

Bliscy zapowiedzieli, że wkrótce opublikują kolejne oświadczenie, prosząc jednocześnie o uszanowanie prywatności w czasie żałoby. W maju Bonnie Tyler przeszła w Portugalii nagłą operację jelit. Po zabiegu lekarze wprowadzili ją w śpiączkę farmakologiczną. W ubiegłym miesiącu rzecznik artystki informował, że wybudziła się ze śpiączki, jednak jej stan nadal był bardzo ciężki i wymagała leczenia na oddziale intensywnej terapii.

„Total Eclipse of the Heart” uczyniło Bonnie Tyler światową gwiazdą

Bonnie Tyler, właściwie Gaynor Hopkins, urodziła się w walijskim Skewen i dorastała w Neath. Została odkryta przez łowcę talentów Rogera Bella podczas występu w klubie w Swansea.

Debiutowała w 1977 roku singlem „Lost in France”, jednak prawdziwym przełomem okazał się wydany w tym samym roku utwór „It's a Heartache”, który trafił do czołówki list przebojów w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Światową sławę przyniósł jej singiel „Total Eclipse of the Heart”, wydany w 1983 roku. Utwór napisany przez Jima Steinmana dotarł na pierwsze miejsce list przebojów po obu stronach Atlantyku i do dziś pozostaje największym przebojem artystki.

– Nigdy nie męczę się śpiewaniem tej piosenki. Kocham ją, bo wszyscy nie mogą się doczekać, żeby śpiewać ją razem ze mną – mówiła niedawno w rozmowie z BBC.

„Holding Out for a Hero” i kolejne sukcesy Bonnie Tyler

Jim Steinman napisał również drugi z najbardziej znanych utworów Tyler – „Holding Out for a Hero”, który powstał na potrzeby filmu „Footloose”, a po latach zyskał drugie życie dzięki ścieżce dźwiękowej filmu „Shrek 2”.

Bonnie Tyler była trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy. W 2013 roku reprezentowała Wielką Brytanię w Konkursie Piosenki Eurowizji, a w 2023 roku otrzymała Order Imperium Brytyjskiego (MBE) za zasługi dla muzyki.

Miliard odtworzeń na Spotify i nowa wersja wielkiego przeboju

W ubiegłym roku artystka wydała klubową wersję „Total Eclipse of the Heart” zatytułowaną „Together”, przygotowaną we współpracy z Davidem Guettą i Hypatonem.

W tym roku oryginalne nagranie przekroczyło miliard odtworzeń w serwisie Spotify, ponad cztery dekady po premierze. – Jestem naprawdę szczęśliwa. Kiedy się nad tym zastanowić, na świecie żyje tylko 8,3 miliarda ludzi – mówiła z charakterystycznym dla siebie humorem.