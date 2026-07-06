Artysta zagrał 12 wyprzedanych koncertów w ramach londyńskiej części trasy „Together, Together”.

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Harry Styles pobił rekord Stadionu Wembley

Poprzedni rekord należał do zespołu Coldplay, który w 2025 r. wystąpił na Wembley przez dziesięć wieczorów. Harry Styles poprawił ten wynik o dwa koncerty.

Will Munford – przedstawiciel Księgi Rekordów Guinnessa – podkreślił znaczenie tego osiągnięcia. „Rekordowa seria 12 koncertów Harry’ego Stylesa jest dowodem skali, ambicji i kulturowego wpływu jego występów na żywo, a także niezwykłej więzi, jaką ma ze swoimi fanami” – zaznaczył.

Londyńska część trasy „Together, Together” brytyjskiego wokalisty rozpoczęła się 12 czerwca, a finałowy koncert odbył się w minioną sobotę. Ostatni występ artysty oglądało około 80 tys. osób.

Przed sobotnim koncertem Stadion Wembley poinformował, że w obiekcie odsłonięto pamiątkowy baner upamiętniający rekord Harry’ego Stylesa. „12 koncertów. Jeden rekord. Miejsce w historii Wembley” – podkreślono we wpisie opublikowanym w serwisie X.

Początkowo seria występów Stylesa na Wembley była planowana na sześć wieczorów. Liczbę koncertów zwiększono jednak ze względu na bardzo duże zainteresowanie fanów. W ramach obecnej trasy piosenkarz zdecydował się wystąpić w Wielkiej Brytanii wyłącznie w Londynie – nie zaplanował koncertów w innych brytyjskich miastach.

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Podczas finałowego występu na Wembley Styles zatrzymał się na chwilę, by odnieść się do swojej kariery i początków w zespole One Direction. Przypomniał, że 16 lat wcześniej – właśnie w pobliżu Wembley – brał udział w nagraniach programu „The X Factor”.

– Szesnaście lat temu, tuż obok tego budynku, tuż obok, zostałem umieszczony w zespole, który zmienił moje życie – powiedział ze sceny. Dodał także, że okolice Wembley są dla niego związane z wieloma wspomnieniami. – Kiedy przejeżdżam przez tę okolicę, wracają do mnie wspomnienia z tamtego czasu. I za każdym razem, gdy mam przywilej wrócić na Wembley, znaczy to dla mnie niezwykle wiele. Bardzo dziękuję – podkreślił wzruszony, dziękując również dawnym kolegom z One Direction. – Nic z tego nie byłoby możliwe, nie byłoby mnie tutaj bez was, bardzo wam dziękuję – stwierdził.

Kariera solowa Harry’ego Stylesa

Harry Styles rozpoczął karierę solową w 2017 r. Od tego czasu zdobył sześć Brit Awards, trzy nagrody Grammy oraz dwie Ivor Novello Awards.

W styczniu ukazał się jego czwarty album studyjny zatytułowany „Kiss All The Time. Disco, Occasionally”.

Po zakończeniu londyńskiej serii koncertów trasa Harry’ego Stylesa będzie kontynuowana w Brazylii, Meksyku i Stanach Zjednoczonych. Zakończenie zaplanowano w Australii w grudniu.