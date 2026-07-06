O sprawie informuje portal mgr.farm. Zgodnie z brytyjskim Kodeksem Reklamy Pozatransmisyjnej oraz Marketingu Bezpośredniego i Promocji, leki dostępne wyłącznie na receptę nie mogą być reklamowane publicznie. Przepisy zabraniają także reklam, które nakłaniają odbiorców do stosowania konkretnego produktu leczniczego.

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Zakaz obejmuje także leki, które nie zostały jeszcze dopuszczone do obrotu

Generalna Rada Farmaceutyczna (GPhC), Agencja Regulacyjna ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (MHRA) oraz Urząd ds. Standardów Reklamy (ASA) podkreślają, że niedozwolona jest również promocja preparatów znajdujących się dopiero w fazie rozwoju lub testów. Chodzi między innymi o nowe formy leków doustnych i wstrzykiwalnych stosowanych do kontroli masy ciała.

Portal mgr.farm przypomina, że aby produkt leczniczy mógł być legalnie wprowadzony na rynek w Wielkiej Brytanii, musi uzyskać licencję MHRA, Dyrekcji Leków Weterynaryjnych (VMD) bądź podlegać auspicjom Europejskiej Agencji Leków (EMA). Przedstawiciele MHRA zaznaczają, że promowanie leku przed zakończeniem oceny jego bezpieczeństwa, jakości i skuteczności jest sprzeczne z prawem.

Z kolei GPhC zapowiada, że będzie podejmować działania wobec podmiotów, które nie przestrzegają standardów. Mogą one dotyczyć zarówno samej apteki, jak i jej właściciela, kierownika lub osób odpowiedzialnych za konkretne naruszenia.

Reklamy leków na odchudzanie są weryfikowane przez AI

To kolejne przypomnienie kierowane do rynku. Już w kwietniu 2025 r. GPhC, MHRA i Komitet Praktyk Reklamowych informowały o zakazie. Obejmował on zarówno tradycyjne materiały promocyjne, takie jak broszury, plakaty i ulotki, jak również reklamy online, kampanie mailingowe oraz wpisy w mediach społecznościowych.

ASA wykorzystuje system monitorowania reklam oparty na sztucznej inteligencji, który pozwala aktywnie wychwytywać materiały naruszające przepisy. Między styczniem 2024 r. a grudniem 2025 r. aż 17 proc. zgłoszonych do GPhC obaw dotyczyło reklam usług i leków wspomagających odchudzanie. Wśród zgłoszeń znalazły się również przypadki aptek płacących influencerom za promocję preparatów.