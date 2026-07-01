Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że oba rozwiązania mają poprawić realny dostęp do leczenia – z jednej strony przez objęcie finansowaniem nowych terapii, z drugiej przez ułatwienie ich wykupienia wtedy, gdy nie wszystkie leki są dostępne w jednej aptece.

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Jedna recepta, kilka aptek. Koniec z blokadą po pierwszym zakupie

Pierwsza zmiana wejdzie w życie już 18 czerwca. Apteki będą mogły dobrowolnie dołączyć do systemu umożliwiającego tzw. dzielenie recept. W praktyce oznacza to, że rozpoczęcie realizacji recepty w jednej aptece nie zamknie już możliwości wykupienia pozostałych leków w innym miejscu. Dotychczas pacjent, który otworzył receptę i nie dostał wszystkich potrzebnych preparatów, często musiał wracać do lekarza po nową receptę albo szukać rozwiązania poza systemem. Zmiana ta ma być szczególnie istotna w przypadku leków trudno dostępnych.

– Od dwóch lat pracowaliśmy nad rozwiązaniem, które ma zapewnić pacjentom większą elastyczność w realizacji recept. Od 18 czerwca każda zainteresowana apteka będzie mogła złożyć wniosek do Centrum e-Zdrowia i uruchomić tę funkcjonalność – zapowiedział podczas konferencji dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Mateusz Oczkowski.

Centrum e-Zdrowia ma przygotować także mapę placówek obsługujących nowe rozwiązanie.

25 nowych terapii na lipcowej liście refundacyjnej

Drugą częścią zmian jest projekt nowej listy refundacyjnej, która ma obowiązywać od 1 lipca. Resort zapowiedział objęcie refundacją 25 nowych terapii, w tym 10 onkologicznych i 15 nieonkologicznych. Jednocześnie utrzymał w mocy 156 decyzji o kontynuacji refundacji dla terapii już obecnych w systemie. Spośród nowych terapii osiem dotyczy chorób rzadkich i ultrarzadkich.

Największy nacisk położono jednak na onkologię, a w szczególności leczenie raka płuca. Na liście pojawiają się m.in. nowe wskazania dla niwolumabu i durwalumabu, w tym zastosowanie okołooperacyjne i przesunięcie nowoczesnych terapii na wcześniejsze etapy leczenia. Refundacją mają zostać objęte także kolejne opcje terapeutyczne m.in. w raku jelita grubego, raku wątrobowokomórkowym, raku endometrium, raku gruczołu krokowego, szpiczaku mnogim czy raku nosowej części gardła. – To nie jest tylko rozszerzenie refundacji, ale zmiana podejścia do leczenia tak, żeby nie leczyć nawrotów, powikłań i przerzutów, ale wprowadzać najlepsze terapie jak najwcześniej i zwiększać szanse na trwałe wyleczenie – mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Jak podkreślała, nowe podejście ma być wyjątkowo widoczne właśnie w leczeniu raka płuca. Jego celem będzie nie tylko wydłużanie życia, ale zwiększanie szans na całkowite wyleczenie poprzez wcześniejsze zastosowanie immunoterapii.

Nowości obejmują jednak terapie także poza onkologią. Wśród zapowiedzianych zmian znalazły się m.in. nowe możliwości leczenia uogólnionej łuszczycy krostkowej, zaawansowanej choroby Parkinsona, miastenii, hipofosfatemii sprzężonej z chromosomem X, amyloidozy transtyretynowej czy zespołu Alagille’a. Ministerstwo zapowiedziało również refundację bupropionu stosowanego u części pacjentów z depresją.

Do refundacji aptecznej mają trafić także kolejne rozwiązania dotyczące leczenia nadciśnienia, chorób sercowo-naczyniowych oraz wybranych terapii stosowanych w alergologii.

Kolejne zmiany w przygotowaniu

Przy okazji publikacji projektu obwieszczenia resort przedstawił również trzecią listę leków o ugruntowanej skuteczności. Obejmuje ona preparaty stosowane w endokrynologii, diabetologii, ginekologii, reumatologii i urologii. Na liście znalazło się 27 terapii, które dzięki uproszczonej ścieżce mają szybciej przechodzić proces refundacyjny.

Ministerstwo zapowiada też dalsze zmiany dotyczące zasad kształtowania wykazów bezpłatnych leków oraz rozwój narzędzi wspierających lekarzy przy określaniu poziomu refundacji podczas wystawiania recept.