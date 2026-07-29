Ważne zmiany w zasadach wystawiania recept
Celem zmian jest wyeliminowanie błędów w dawkowaniu i ograniczenie przypadków, w których przepisana ilość leku ze zniżką jest większa niż potrzebna na 120 dni terapii.
Nowe regulacje nakładają obowiązek stosowania dla wszystkich recept refundowanych takich samych zasad technicznych, jakie dotychczas obowiązywały wyłącznie przy e-receptach rocznych. Ponieważ reguły zostaną włączone w trybie blokującym, dokumenty niespełniające kryteriów już na etapie wizyty lekarskiej nie zostaną w ogóle przyjęte ani zapisane w systemie.
„Podstawowym celem włączenia nowych reguł jest ograniczenie przypadków wystawiania recept, w których ordynowana ilość produktu leczniczego wykracza poza 120-dniowy czas terapii. Taki czas jest zarezerwowany dla recept rocznych. Nowe zasady mają również poprawić jakość danych na wystawianych receptach poprzez zredukowanie liczby błędów wynikających z rozbieżności między dawkowaniem a liczbą i wielkością ordynowanych opakowań leku” – wskazało Centrum e-Zdrowia.
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Przy wystawianiu recepty refundowanej niezbędne będzie podanie informacji o czasie trwania kuracji, stosowanie dawkowania w formie strukturalnej, wskazywanie wielkości opakowania zgodnej z danymi z Rejestru Produktów Leczniczych (RPL).
Nowe wymagania nie będą dotyczyć: recept płatnych w 100 proc. bez oznaczenia „365” (30-dniowych), recept recepturowych, zlecanych w ramach importu docelowego, recept farmaceutycznych oraz recept na opakowania o złożonej strukturze.
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