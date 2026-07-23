Leki z grupy GLP-1, stosowane w leczeniu otyłości i cukrzycy, mogą mieć skutki wykraczające poza poprawę zdrowia i utratę masy ciała. Z badania ekonomistki Rebeki Diamond wynika, że kobiety po rozpoczęciu terapii częściej znajdowały partnera oraz podejmowały zatrudnienie. Autorka podkreśla jednak, że badanie pokazuje zależność, a nie rozstrzyga jednoznacznie o przyczynie tych zmian.

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Leki GLP-1 a rynek pracy i życie prywatne. Zdumiewające dane ze Stanforda

Badaczka z Uniwersytetu Stanforda porównała kobiety, które rozpoczęły terapię lekami GLP-1, z grupą kobiet planujących takie leczenie, ale jeszcze go niestosujących.

Analiza wykazała, że po około 1,5 roku od rozpoczęcia terapii prawdopodobieństwo zawarcia małżeństwa lub zamieszkania z partnerem wśród samotnych kobiet wzrosło nawet o 28,6 punktu procentowego, a prawdopodobieństwo znalezienia pracy przez kobiety wcześniej bezrobotne wzrosło o 26,9 punktu procentowego.

Czym jest „kara za wagę”? Wpływ pierwszego wrażenia na decyzje rekruterów i partnerów

Inspiracją do przeprowadzenia badania była rozmowa z przyjaciółką stosującą leki GLP-1. – Kiedy patrzymy na kobiety przed rozpoczęciem terapii i po niej, zastanawiamy się, jak zmienia się ich życie. Najbardziej rzuca się w oczy wzrost liczby małżeństw i związków – powiedziała Rebecca Diamond.

Ekonomistka postawiła hipotezę, że część tzw. „kary za otyłość” (obesity penalty), czyli społecznych i ekonomicznych kosztów związanych z nadmierną masą ciała, może wynikać z tego, jak ludzie są oceniani przy pierwszym kontakcie.

Samoocena czy dyskryminacja? Badacze wykluczyli czynnik samopoczucia psychicznego

Badaczka rozważała możliwość, że kobiety po utracie wagi były po prostu szczęśliwsze, bardziej pewne siebie lub chętniej nawiązywały relacje.

Przeanalizowała jednak dane dotyczące depresji, samotności, satysfakcji z życia i dobrostanu psychicznego uczestniczek. Nie stwierdziła zmian, które mogłyby wyjaśnić tak wyraźny wzrost liczby nowych związków.

Podobny wniosek dotyczył rynku pracy. Gdyby poprawa wyników wynikała przede wszystkim z większej motywacji, kobiety, które już wcześniej pracowały, powinny częściej otrzymywać awanse lub pracować więcej godzin. Takiego efektu nie odnotowano.

– Można by oczekiwać, że jeśli ktoś jest bardziej zmotywowany do podejmowania nowych wyzwań, zobaczymy poprawę także tych wskaźników. Ale tego nie obserwujemy. Dlatego uważam, że większe znaczenie ma efekt pierwszego wrażenia – powiedziała Diamond.

Dlaczego zmiany dotyczyły głównie kobiet samotnych i bezrobotnych?

Badanie wykazało, że kobiety pozostające już w małżeństwie lub zatrudnione nie doświadczały podobnych zmian. Zdaniem autorki może to wynikać z faktu, że w długotrwałych relacjach zawodowych i prywatnych ludzie są oceniani na podstawie wielu cech, a nie wyłącznie wyglądu.

– Jeśli ktoś od dawna pracuje w jednej firmie, pracodawca wie, jak wykonuje swoje obowiązki. Waga przestaje mieć znaczenie. Podobnie w związku – partner widzi znacznie więcej niż tylko wygląd – wyjaśniła ekonomistka.

GLP-1 mogą zmienić nie tylko medycynę, ale także społeczeństwo

Rebecca Diamond uważa, że popularyzacja leków GLP-1 może mieć daleko idące konsekwencje społeczne. Zwraca uwagę, że jeśli skuteczne leczenie otyłości pozostanie kosztowne i trudno dostępne, może to pogłębić nierówności społeczne.

– Jeśli wszyscy wokół będą chudnąć i łatwiej znajdować pracę, osobom, których nie stać na te leki, może być jeszcze trudniej. Wszystko zależy od tego, jak będzie wyglądał ten „nowy świat”, ale istnieje ryzyko, że stygmatyzacja osób z otyłością stanie się jeszcze większa – powiedziała badaczka.