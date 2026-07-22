Skala obecnej epidemii zbliża się do tej z 2017 roku, kiedy zachorowało ponad 100 tys. osób. Tylko w pierwszej połowie lipca potwierdzono ponad 18 tys. nowych infekcji, a w czerwcu – ponad 21,5 tys.

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Występowanie komarów tygrysich w Europie Foto: PAP

DENV-2 – zjadliwy szczep wirusa dengi, który szerzy się w Sri Lance

Za gwałtowny wzrost liczby zachorowań odpowiada bardziej zjadliwy szczep wirusa DENV-2, z którym wiązanych jest ok. 75 proc. przypadków.

Denga to choroba wirusowa przenoszona przez komary, objawiająca się m.in. wysoką gorączką i bólami mięśni. – Pacjentów jest bardzo dużo, a przebieg choroby u wielu z nich jest ciężki – przyznał Kapila Kannangara z Krajowego Ośrodka Zwalczania Dengi. Szpitale w pośpiechu dostawiają łóżka i przekształcają oddziały, aby zmniejszyć obłożenie, pacjenci z łagodniejszymi objawami są odsyłani do domu.

Jak wojsko pomaga walczyć z dengą w Sri Lance

Władze zaangażowały do pomocy wojsko. Siły powietrzne używają dronów do identyfikacji zbiorników stojącej wody, w której wylęgają się komary, a żołnierze pomagają w inspekcji domów. Oczyszczono blisko 11 tys. potencjalnych miejsc lęgowych i nałożono ponad 4 tys. mandatów.

Eksperci obawiają się jednak, że po spodziewanym chwilowym spadku liczby zachorowań w sierpniu, problem powróci w listopadzie wraz z kolejną porą deszczową.