Epidemię wirusa Ebola w DR Konga ogłoszono 15 maja
Pacjent dotarł do szpitala 13 lipca ok. 3.00, po tym jak zakaził się wirusem Ebola w DR Konga – informuje szpital. U chorego wykryto zakażenie szczepem Bundibugyo, który szerzy się w Kongu - przeciwko temu wariantowi wirusa nie opracowano jeszcze skutecznej szczepionki, ani skutecznej terapii.
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Liczba potwierdzonych zakażeń wirusem ebola w Demokratycznej Republice Konga wzrosła do 1094, z czego 277 osób zmarło. Według Światowej Organizacji...
Amerykańskie Centra ds. Kontroli Chorób (CDC) informowały 10 lipca, że obywatel USA, pracujący dla jednej z organizacji humanitarnych, został zakażony szczepem Bundibugyo.
Timo Wolf ze szpitala w Frankfurcie poinformował, że stan chorego jest obecnie stabilny.
Szpital zapewnia, że chory nie stwarza zagrożenia dla innych pacjentów, ani dla niemieckiego społeczeństwa, ponieważ jest leczony w całkowitej izolacji w oddziale, który jest strukturalnie i organizacyjnie oddzielony od reszty szpitala.
Liczba potwierdzonych zakażeń wirusem Ebola w DR Konga wzrosła do 1 926, 702 osoby zmarły po zakażeniu wirusem Ebola odkąd zaczął się on szerzyć w tym kraju wiosną (epidemię wirusa Ebola w DR Konga ogłoszono 15 maja).
W czerwcu inny obywatel USA, który był leczony w Berlinie po kontakcie z wirusem Ebola w Kongu, został wypisany ze szpitala.
Wirus Ebola przenosi się między ludźmi przez kontakt z płynami ustrojowymi osoby zakażonej (np. krwią). Objawy zakażenia pojawiają się do 21 dni od momentu zakażenia. Pierwsze symptomy przypominają grypę: to gorączka, ból głowy i ogólne zmęczenie. Wraz z rozwojem zakażenia pojawiają się wymioty i biegunka, a czasem niewydolność organów. U niektórych pacjentów dochodzi do krwotoków wewnętrznych i zewnętrznych (stąd mówi się czasem o gorączce krwotocznej).
Gorączka krwotoczna Ebola
Ogniska zakażeń pojawiają się często w wyniku kontaktu człowieka ze zwierzętami będącymi nosicielami wirusa (np. nietoperzami owocowymi, czyli rudawkami).
W przypadku pojawiania się w przeszłości wariantu Bundibugyo wykrywano śmiertelność nawet na poziomie 30 proc.
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