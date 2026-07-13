Rosyjski dron wystawiony przed MSZ Mołdawii w czasie, gdy do siedziby resortu dyplomacji wezwano rosyjskiego ambasadora
„Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci i strażacy. Z wstępnych informacji wynika, że nikt nie odniósł obrażeń. Teren został odgrodzony, a organy ścigania prowadzą dochodzenie w celu ustalenia wszystkich okoliczności” – poinformowała mołdawska policja.
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Ministerstwo Obrony Mołdawii potwierdziło, że rosyjski dron wleciał w przestrzeń powietrzną kraju podczas ataku na cele w obwodzie odeskim na południu Ukrainy.
„Ten incydent stanowi poważne i niedopuszczalne naruszenie przestrzeni powietrznej Mołdawii i po raz kolejny potwierdza, że rosyjska agresja przeciwko Ukrainie stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli i całego regionu” – oświadczył mołdawski resort.
Nocny incydent to kolejny z długiej listy podobnych wydarzeń, gdy rosyjskie bezzałogowce wlatywały na terytorium Mołdawii. W żadnym z tych przypadków nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. Jeden z dronów został wystawiony przy wejściu do MSZ Mołdawii, gdy wezwano tam ambasadora Rosji.
W maju rosyjski dron uderzył w blok mieszkalny w leżącym w pobliżu granicy z Mołdawią rumuńskim mieście Gałacz. Był to pierwszy tego typu incydent od początku agresji Rosji na Ukrainę.
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