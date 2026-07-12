To zamówienie jest jednym z największych zakupów dronów, dokonanych przez rząd zachodni dla Kijowa – napisał Reuters.

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Kontrakt za 90 mln. euro. Ukraina dostanie od Niemców drony

Ukraina w dużej mierze postawiła na skuteczność bezzałogowych statków powietrznych podczas ponad czteroletniej wojny z Rosją, produkując miliony dronów rocznie, podczas gdy ukraińskie siły zbrojne przeprowadzają tysiące ataków dronów dziennie.

Prezes Auterion, Lorenz Mayer, potwierdził, że wartość kontraktu wynosi około 90 mln. euro i że jest on finansowany przez państwo europejskie. Według niego część dronów została już dostarczona ukraińskiemu rządowi, a reszta ma zostać wysłana jeszcze w tym roku.

SkyFall potwierdził udział Niemiec w projekcie, ale oświadczył, że nie może komentować szczegółów umowy.

Ministerstwa Obrony Ukrainy i Niemiec odmówiły komentarza w tej sprawie.

Shrike: Dron z technologią z USA coraz bardziej popularny

Shrike, tani bezzałogowy statek powietrzny, który jest używany na Ukrainie od 2023 r., zyskał ostatnio popularność za granicą.

Wersja o nazwie Shrike 10-F, produkowana przez SkyFall we współpracy z brytyjską firmą Skycutter, niedawno znalazła się na szczycie rankingu w pierwszej rundzie konkursu Pentagonu w ramach inicjatywy o wartości 1,1 miliarda dolarów, mającej na celu zakup setek tys. jednostronnych dronów szturmowych.

Mayer poinformował, że Auterion pomaga w dostarczeniu Ukrainie w tym roku łącznie 100 tys. dronów we współpracy z różnymi producentami sprzętu, finansowanymi przez kraje zachodnie.

Obejmuje to również kontrakt Pentagonu o wartości 50 mln. dol. na 33 000 dronów, które według Pentagonu zostały już dostarczone Ukrainie.