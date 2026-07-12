Graham, wpływowy senator z Karoliny Południowej i jeden z czołowych jastrzębi w polityce zagranicznej USA, zmarł po powrocie z Ukrainy, którą – jak podał Trump – odwiedził po raz dziesiąty. Według biura senatora przyczyną była „krótka i nagła choroba”; służby wezwano do jego domu po wstępnych zgłoszeniach o zatrzymaniu akcji serca.

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– To druzgocące. Myślałem, że jest w porządku. Dzwonił do mnie zeszłej nocy, właśnie wrócił z Ukrainy (...). Był pełen energii. Był zmęczony, powiedział: „Jestem zmęczony, bo to długa podróż”, ale poza tym czuł się dobrze – relacjonował Trump w rozmowie z CNN. Jak dodał, senator zadzwonił do niego wczesnym wieczorem, a służby medyczne dotarły na miejsce wkrótce potem. O śmierci Grahama prezydent dowiedział się w nocy.

Był twardym rzecznikiem pomocy Ukrainie. Senator Lindsey Graham nie żyje

Trump podkreślał, że w ostatniej rozmowie Graham zabiegał o forsowaną przez siebie ustawę „Save America Act” o wymogu udowodnienia obywatelstwa przy rejestracji na wybory. – Zadzwonił i powiedział: „Wszystko gotowe w sprawie Save America Act” (...). Powiedziałem: „Załatwimy to, Lindsey. Zobaczymy się niedługo”. Myśleliśmy, że może nawet spotkamy się dzisiaj – i to było tyle – mówił prezydent w wywiadzie dla NBC.

Trump wielokrotnie nazywał Grahama „twardzielem”, ale zarazem „naturalnym politykiem”, który „dogadywał się ze wszystkimi” i miał rzadką wśród Republikanów zdolność porozumienia z Demokratami. – Jeśli miałem naprawdę duży problem z jakimś Demokratą, on potrafił to załatwić. To coś, czego większość Republikanów nie potrafi – mówił Trump w NBC.

Prezydent przyznał, że w niektórych sprawach różnił się ze zmarłym senatorem, przede wszystkim w kwestii wojny na Ukrainie, z której Graham wracał tuż przed śmiercią. – Trochę się różniliśmy (...) ja chciałem, żeby wojna w Ukrainie skończyła się bardzo szybko. Myślę, że on był bardziej za jej podtrzymywaniem. Szczerze mówiąc, był bardzo, bardzo bojowo nastawiony w tej sprawie – powiedział Trump w rozmowie z CNN.

„Druzgocące”. Donald Trump o nagłej śmierci senatora Lindseya Grahama

– Ja wychodziłem z założenia, że co miesiąc ginie 25 tys. ludzi. Nie podobało mi się to – dodał, zaznaczając zarazem, że obaj byli „silni, jeśli chodzi o wojsko”, choć „używali tego trochę inaczej”. Trump zaliczył siebie i Grahama do zdecydowanych zwolenników Izraela. Senator, znany z twardego kursu wobec Rosji i Iranu, był w Senacie jednym z najbardziej stanowczych rzeczników pomocy dla Ukrainy.

Trump przypomniał, że poznał Grahama dekadę temu, gdy obaj rywalizowali o republikańską nominację prezydencką – senator był jednym z 17 kontrkandydatów. „To była paskudna kampania. Był twardy i wredny, ale ja też byłem wredny, i skończyło się dobrze – wspominał. Z czasem dawni rywale zaprzyjaźnili się, a Graham stał się jednym z najwierniejszych sojuszników prezydenta.

Za „najwspanialszy moment” senatora Trump uznał jego emocjonalną obronę sędziego Bretta Kavanaugha podczas przesłuchań przed Senatem w 2018 r. – jak ocenił, „jeden z klasycznych momentów w historii Senatu”, który „odwrócił bieg całej sprawy” i przesądził o zatwierdzeniu Kavanaugha do Sądu Najwyższego.