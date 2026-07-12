– Na Ukrainie rozpoczną się zmiany personalne, które mają zapewnić realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiłem szczegóły z premier Julią Swyrydenko. Uzgodniliśmy, że konieczne jest odnowienie składu gabinetu ministrów. Jestem wdzięczny Julii za jasną, stabilną i skuteczną pracę na stanowisku premiera oraz za lata efektywnej pracy na rzecz Ukrainy. Zaproponowałem jej objęcie nowego, ważnego kierunku w relacjach z naszym kluczowym partnerem. Mam nadzieję, że wspólnie z parlamentarzystami przeprowadzimy niezbędne zmiany w rządzie Ukrainy. Zmiany obejmą również kierownictwo organów ścigania – powiedział Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform.

Reklama Reklama

„Osobnej, szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami w zakresie odbudowy kraju. W związku z tym na Ukrainie rozpoczną się także zmiany kadrowe, które mają zagwarantować realizację zaktualizowanej strategii politycznej. Omówiliśmy szczegóły z premier Ukrainy Julią Swyrydenko. Uznaliśmy, że dla przeprowadzenia tych zmian konieczna jest reorganizacja składu Rady Ministrów” - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.