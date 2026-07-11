Według Magyara prezydent będzie miał pięć dni na podpisanie nowelizacji ustawy zasadniczej.

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„Jeżeli tego nie zrobi, będzie można wszcząć przeciwko niemu procedurę pozbawienia urzędu” – napisał szef rządu.

Rządząca partia Tisza twierdzi, że Sulyok – wybrany w 2024 roku przez większość parlamentarną pod kierownictwem ówczesnego premiera Viktora Orbana – jest jego „marionetką”. Wcześniej Magyar wyznaczył termin do 31 maja na dobrowolne zrzeczenie się funkcji przez prezydenta i czołowych przedstawicieli węgierskiego sądownictwa.

Projekt zmiany konstytucji zawiera 12 punktów, m.in. ograniczenie kadencji posłów do trzech oraz utworzenie specjalnego urzędu ds. odzyskiwania i ochrony majątku w celu odzyskania środków sprzeniewierzonych w okresie rządów Orbana.

Fidesz Orbána protestował w obronie prezydenta

W czwartek Fidesz, partia Orbána, zorganizowała w Budapeszcie protest przeciwko próbom usunięcia prezydenta Sulyoka z urzędu. Według opozycji są one niezgodne z ustawą zasadniczą.

Kadencja Sulyoka – wybranego głosami deputowanych Fideszu i KDNP – trwa do marca 2029 r. Zgodnie z węgierską konstytucją prezydent może zostać odwołany ze stanowiska, gdy nie przestrzega ustawy zasadniczej, celowo narusza prawa związane z pełnieniem urzędu lub popełnił przestępstwo pospolite.

Po kwietniowych wyborach Partia Szacunku i Wolności (Tisza) premiera Magyara ma w węgierskim parlamencie konstytucyjną większość – 141 ze 199 deputowanych.