Narodowe Biuro Wyborcze Węgier (NVI) podało dane po przeliczeniu 100 proc. oddanych głosów w wyborach parlamentarnych. Gwarantują one Tiszy większość kwalifikowaną, która wynosi 133 mandaty i umożliwia zmianę konstytucji oraz ustaw przyjętych w czasie 16 lat rządów Viktora Orbána.

Reklama Reklama

Po wyborach, które odbyły się w niedzielę w ubiegłym tygodniu, do węgierskiego parlamentu weszły trzy ugrupowania. Koalicja Fideszu i KDNP pod przewodnictwem Orbána uzyskała w nich 52 mandaty, a skrajnie prawicowy Mi Hazank – sześć.

Péter Magyar widział się już z prezydentem Węgier. O czym rozmawiali politycy?

W środę Péter Magyar – przyszły premier Węgier – spotkał się z prezydentem tego kraju Tamasem Sulyokiem. Przewodniczący Tiszy ujawnił, że prezydent zapewnił go, iż powierzy mu misję utworzenia rządu. Dodał, że Sulyok przedstawił mu również harmonogram ukonstytuowania nowego parlamentu. – Prezydent zgodził się ze mną, że przekazanie władzy powinno nastąpić tak szybko, jak to możliwe – powiedział Magyar. – Naród węgierski dał nam tak mocną większość, że trzeba jak najszybciej zmienić władzę – zaznaczył.

W niedzielę wieczorem – w swoim zwycięskim przemówieniu w Budapeszcie – Magyar wezwał prezydenta do rezygnacji. Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej dla zagranicznych dziennikarzy lider Tiszy zaznaczył zaś, że oczekuje, iż Sulyok jak najszybciej zwoła inauguracyjne posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, a następnie zrezygnuje ze stanowiska.

Viktor Orbán oddaje władzę po 16 latach

W ubiegłą niedzielę Węgrzy wzięli udział w wyborach parlamentarnych, które zakończyły 16-letnie rządy premiera Viktora Orbána. Już we wtorek było wiadomo, że Magyar i jego partia Tisza zdobyli większość konstytucyjną, co umożliwi nowemu rządowi gruntowne zmiany w prawie.

Eksperci wskazują, że istotnym elementem wyborczego przełomu jest wyraźny spadek poparcia dla partii Fidesz wśród młodszych wyborców. Jak wynika z badania pracowni Median, ugrupowanie to popiera zaledwie 8 proc. osób w wieku 18-29 lat. W szerszej grupie wiekowej 18-39 lat poparcie dla Fideszu wynosi natomiast 22 proc. – według danych Zavecz Research.

Frekwencja w wyborach była rekordowo wysoka. Według analityków tak wysoka mobilizacja wyborców mogła sprzyjać zmianie władzy, choć ostateczny wynik pozostawał niepewny. Jednocześnie Fidesz tak przebudował ordynację wyborczą, że opozycyjną Tiszę musiało poprzeć przynajmniej 5 proc. więcej wyborców, aby zdobyła ona większość w parlamencie.

Oczekuje się, że nowy rząd Węgier zostanie zaprzysiężony w połowie maja.