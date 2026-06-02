Pulte, przedsiębiorca i urzędnik odpowiedzialny za nadzór nad rynkiem kredytów hipotecznych, w ostatnich miesiącach dał się poznać jako jeden z najbardziej zdecydowanych zwolenników polityki Trumpa. Wielokrotnie angażował się także w działania wymierzone w osoby uznawane przez prezydenta za politycznych przeciwników.

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Pulte będzie pełnił obowiązki szefa Wywiadu Narodowego w miejsce Tulsi Gabbard, która zrezygnowała ze stanowiska ze względu na ciężką chorobę męża.

Kontrowersyjny wybór, sarkastyczne komentarze

Decyzja prezydenta o przeniesieniu Pulte'a na stanowisko w wywiadzie wywołała zdziwienie wśród sojuszników Trumpa.

– Budowa domów jest bardzo podobna do zarządzania 17 agencjami amerykańskiego wywiadu – odpowiedział sarkastycznie jeden z byłych urzędników Trumpa, zapytany o kwalifikacje Pulte'a do tej roli.

Wątpliwości zgłaszają również politycy opozycji. Senator Mark Warner ocenił, że decyzja może świadczyć o tym, iż Biały Dom bardziej ceni polityczną lojalność niż niezależne i profesjonalne analizy wywiadowcze.

„Zamiast wybrać szanowanego specjalistę ds. bezpieczeństwa narodowego, zdolnego do wydawania niezależnych osądów, prezydent wybrał urzędnika, który wykazał się nie tylko gotowością, ale i chęcią wykorzystania uprawnień rządowych do realizacji politycznych odwetów” – napisał senator w oświadczeniu.

Trump przekonuje jednak, że Pulte posiada doświadczenie w nadzorowaniu strategicznych obszarów gospodarki oraz zarządzaniu aktywami liczonymi w bilionach dolarów. W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych prezydent wskazał na jego rolę w kierowaniu instytucjami Fannie Mae i Freddie Mac oraz odpowiedzialność za stabilność rynku finansowego.

JD Vance o „realizowaniu polityki władz”

Nominacji bronią natomiast współpracownicy administracji. Wiceprezydent JD Vance stwierdził, że Pulte rozumie, iż struktury wywiadowcze powinny realizować politykę wyznaczaną przez demokratycznie wybrane władze.

Nie jest to pierwszy przypadek, gdy Trump powierza kierowanie wywiadem osobie spoza środowiska służb specjalnych. Podczas swojej pierwszej kadencji funkcję pełniącego obowiązki dyrektora wywiadu narodowego sprawował Ric Grenell, wcześniej ambasador USA w Niemczech.

Do czasu wskazania stałego kandydata na stanowisko szefa wywiadu narodowego, który będzie musiał uzyskać zatwierdzenie przez Senat, obowiązki te będzie pełnił Bill Pulte. Jednocześnie zachowa on swoje dotychczasowe funkcje związane z nadzorem nad rynkiem mieszkaniowym.