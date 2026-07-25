Stanowisko archeologiczne, położone w pobliżu miejscowości Peyniryemez w dystrykcie Sorgun, w prowincji Yozgat, jest badane od 33 lat. Höyük, zwany także tellem, to sztuczny kopiec powstały w wyniku wielokrotnego wznoszenia kolejnych osad na pozostałościach starszych zabudowań.
Wykopaliskami kieruje prof. Sharon Steadman z Wydziału Antropologii Uniwersytetu SUNY Cortland.
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Prof. Steadman, cytowana przez media, poinformowała, że tegoroczne wykopaliska obejmują warstwy osadnicze datowane od chalkolitu aż po okres bizantyjski.
Chalkolit, czyli epoka miedzi, był okresem przejściowym, w którym społeczności zaczęły wykorzystywać narzędzia wykonane z miedzi, nadal jednak w dużym stopniu posługując się narzędziami kamiennymi.
Na stanowisku odkryto także pozostałości z okresu hetyckiego, epoki żelaza oraz kilku innych faz historycznych. Dzięki temu badacze mogą prześledzić zmiany w sposobie zasiedlania tego miejsca na przestrzeni tysięcy lat.
W tym sezonie zespół koncentruje się przede wszystkim na sposobie wznoszenia budynków oraz wpływie ich układu na codzienne życie mieszkańców.
Archeolodzy zidentyfikowali budynki z cegły mułowej rozmieszczone wokół wewnętrznych dziedzińców, na które wychodziły pomieszczenia mieszkalne. Co ciekawe, podobny układ zabudowy można zaobserwować również we współczesnej wsi Peyniryemez.
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Jak podkreśla prof. Steadman, starożytne domy, podobnie jak dzisiejsze, były zwrócone w stronę ulic, tworząc układ sprzyjający przemieszczaniu się po osadzie i utrzymywaniu kontaktów z sąsiadami.
Ślady odkryte na dziedzińcach wskazują, że pełniły one nie tylko funkcję przestrzeni wspólnej, lecz także służyły do produkcji ceramiki.
Zdaniem badaczy odkrycia te pozwalają lepiej zrozumieć, w jaki sposób architektura, rzemiosło i życie społeczne wzajemnie się przenikały w Çadır Höyük na przestrzeni kolejnych epok.
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