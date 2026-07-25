`zwolnienie z abonamentu RTV. Ulga nie przysługuje automatycznie
Każda osoba korzystająca z radia lub telewizora ma obowiązek opłacać abonament RTV. Odbiornik należy również zarejestrować w ciągu 14 dni od wejścia w jego posiadanie. Można to zrobić w placówce pocztowej albo przez internet. Przepisy przewidują jednak szereg wyjątków, dzięki którym część osób może zostać zwolniona z tej opłaty.
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Z opłacania abonamentu RTV mogą zostać zwolnione osoby, które spełniają dwa warunki:
Zwolnienie nie jest jednak przyznawane automatycznie. Senior musi zgłosić się do placówki pocztowej, okazać dowód osobisty oraz przedstawić decyzję ZUS, KRUS lub innej instytucji emerytalno-rentowej, potwierdzającą wysokość pobieranego świadczenia. Należy również złożyć oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków. Odbiornik powinien być zarejestrowany na osobę uprawnioną do ulgi. Zwolnienie zaczyna obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono wszystkich formalności.
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Osoby, które ukończyły 75 lat, są zwolnione z obowiązku opłacania abonamentu RTV niezależnie od wysokości pobieranej emerytury. Poczta Polska potwierdza ich uprawnienie na podstawie informacji znajdujących się w rejestrze PESEL, dlatego seniorzy nie muszą przedstawiać dodatkowych zaświadczeń ani składać wniosku.
Zwolnienie obejmuje również:
Ponadto abonamentu RTV nie płacą osoby otrzymujące rentę socjalną, świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny. Z tego obowiązku mogą być zwolnieni także zarejestrowani bezrobotni, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz spełniające kryterium dochodowe wymagane przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych. Prawo do ulgi obejmuje również część kombatantów, inwalidów wojennych i wojskowych, a także weteranów poszkodowanych.
W 2026 roku opłata za korzystanie wyłącznie z radia wynosi 9,50 zł miesięcznie. W przypadku telewizora oraz zestawu obejmującego telewizor i radio, miesięczny abonament to 30,50 zł. Gospodarstwo domowe płaci tylko jeden abonament, bez względu na liczbę posiadanych odbiorników, również tych używanych w samochodzie czy domku letniskowym.
Za nieterminowe regulowanie należności naliczane są odsetki na zasadach obowiązujących przy zaległościach podatkowych. Jeżeli kontrola wykaże korzystanie z niezarejestrowanego odbiornika, właściciel może zostać obciążony karą równą trzydziestokrotności miesięcznej stawki abonamentu. W 2026 roku wynosi ona 915 zł w przypadku telewizora oraz 285 zł za radio.
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