W prawie polskim przyjęto domniemanie, że osoba, która posiada odbiornik radiofoniczny lub telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu, używa tego odbiornika i powinna wnosić opłaty abonamentowe. Z obowiązku ich wnoszenia nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

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Abonament można obniżyć płacąc z góry

Sprzęt należy najpierw zarejestrować na poczcie (lub stronie internetowej Poczty Polskiej) w terminie 14 dni od dnia wejścia w jego posiadanie. Potem do 25. dnia miesiąca trzeba przelewać opłatę na odpowiednie konto zawierające indywidualny numer identyfikacyjny abonenta.

Wysokość opłat abonamentowych w roku kalendarzowym 2026 wynosi 9,50 zł miesięcznie, gdy używany jest jedynie odbiornik radiofoniczny i 30,50 zł miesięcznie - za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i radiofonicznego. Możliwe jest też wniesienie opłaty z góry za 2 lub więcej miesięcy, a nawet cały rok. Zachętą do takiego rozliczenia są zniżki - tym większe, im więcej miesięcy opłacimy z góry.

Za kilka odbiorników płaci się jedną opłatę niezależnie od tego, gdzie się one znajdują (mieszkanie, dom, domek letniskowy, samochód itp.). ,Ale dotyczy to osób fizycznych. W przypadku odbiorników używanych w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, a także w samochodach firmowych, opłata pobierana jest za każdy odbiornik. Przy czym w przypadku prowadzenia firmy w domu i opłacania prywatnego abonamentu, nie trzeba już ponosić ponownej opłaty za sprzęt firmowy.

Co się stanie, gdy nie zapłacisz abonamentu RTV

Uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej S.A. kontrolują, czy posiadacz odbiornika zarejestrował go i czy płaci za niego abonament. Przeprowadzający kontrolę mają obowiązek okazać kontrolowanemu upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych, legitymację służbową oraz - na żądanie - również dowód osobisty. Poczta Polska zaznacza, że osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Zgodnie z wyrokiem NSA z 7 marca 2023 r. (sygn. akt II GSK 94/20) prawidłowo przeprowadzona kontrola musi zmierzać do ustalenia czterech elementów:

- obecność urządzenia,

- jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu telewizyjnego lub radiowego,

- fakt rejestracji (albo jej brak) oraz

- okres używania (w kontekście 14 dniowego okresu na jego zarejestrowanie).

W przypadku stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego wydawana jest decyzja administracyjna z nakazem rejestracji odbiornika oraz ustalająca opłatę za używanie niezarejestrowanego odbiornika lub odbiorników. Wynosi ona trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika.

Abonent, który nie płaci abonamentu RTV, najpierw dostaje upomnienie z Poczty Polskiej. Jeśli je zignoruje, wystawiony zostanie tzw. tytuł wykonawczy i do akcji wkroczy skarbówka. Dla dłużnika może to skończyć się zajęciem pieniędzy z konta, wynagrodzenia, emerytury albo nadpłaty podatku – przypomina Interia. Skarbówka może o pomoc poprosić komornika.

Przedsiębiorcy też mają radia i telewizory. Zadłużają się szybciej

Dane Ministerstwa Finansów świadczą o tym, że zaległości abonamentowe mogą być bardzo duże. W trzech województwach w okresie od stycznia do maja 2026 r. skarbówka musiała ściągnąć długi sięgające ponad 30 tys. zł. Tak było w Dolnośląskiem (32 tys. zł), Kujawsko-Pomorskiem (33 tys. zł) i Łódzkiem (35 tys. zł). Natomiast najwyższa kwota wyegzekwowana wyniosła 137 tys. zł. Rekord należy do mieszkańca województwa zachodniopomorskiego.

- Organy egzekucyjne prowadzą postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez wierzycieli. Organ egzekucyjny nie jest uprawniony do badania zasadności ani wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym i, w związku z tym, nie bada zasadności wysokości kwot objętych tytułami wykonawczymi przekazanymi mu do realizacji przez wierzyciela - przypomina resort finansów w odpowiedzi.

Z gromadzonych przez MF danych wynika też, że przedsiębiorcy zadłużają się szybciej od prywatnych abonentów, a to dlatego, że zwykle posiadają więcej niż jeden odbiornik, bo liczą się także te w firmowych autach.

Zwolnienia od opłat abonamentowych są możliwe, ale nie z automatu

Warunkiem koniecznym do uzyskania zwolnienia od opłat abonamentowych jest dopełnienie formalności w placówce pocztowej, czyli przedstawienie dokumentów potwierdzających uprawnienie do zwolnienia oraz złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania z tego zwolnienia.

Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia, a zwolnienie to przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w placówce Poczty Polskiej SA.

Zwolnione mogą być osoby, które:

ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia;

zaliczone do I grupy inwalidzkiej;

mają status weteranów będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi;

Oświadczenia nie muszą składać jedynie osoby, które ukończyły 75 lat. Zwolnienie obowiązuje od pierwszego dnia kolejnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym abonent ukończył 75. rok życia.