Jak informuje IMGW wschodnia i częściowo północna Europa znajduje się pod wpływem niżów znad Łotwy oraz z rejonu Islandii i związanych z nimi układów frontów atmosferycznych, południe oraz zachód kontynentu jest w obszarze obniżonego ciśnienia, natomiast Wyspy Brytyjskie oraz częściowo centralna Europa znajdują się w zasięgu słabego klina wyżu znad Atlantyku. Przeważający obszar kraju pozostaje pod wpływem niżu z ośrodkiem nad Łotwą, na północnym wschodzie zaznacza się strefa frontu okluzji. Jedynie zachodnia część kraju jest w obszarze lekko podwyższonego ciśnienia. Z północy nadal napływa chłodne powietrze polarne morskie, na zachodzie nieco cieplejsze.

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Ostrzeżenia IMGW. Silny deszcz i burze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I stopnia przed silnym deszczem z burzami dla czterech województw w północno-wschodniej i wschodniej części kraju. Ostrzeżeniami objęte są województwa warmińsko-mazurskie i podlaskie oraz częściowo województwa mazowieckie i lubelskie. Na tych terenach prognozowane są intensywne opady deszczu z burzami. IMGW prognozuje opady – od 30 do 40 mm w czasie do 12 godz. lub od 40 do 60 mm w czasie do 24 godz.

Alerty na terenie woj. podlaskiego i części woj. warmińsko-mazurskiego zaczną obowiązywać w czwartek od godz. 16. Na pozostałym obszarze objętym ostrzeżeniem alerty będą trwały od czwartku od godz. 20. Na całym obszarze ostrzeżenia IMGW wygasną w piątek o godz. 18.

Dla Wybrzeża Wschodniego oraz zlewni Zalewu Wiślanego i Elbląga wydano ostrzeżenia II stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wód. Natomiast dla wybrzeża Zalewu Szczecińskiego obowiązują ostrzeżenia I stopnia przed gwałtownym wzrostem stanów wody.

Pogoda w czwartek 9 lipca. Na zachodzie Polski temperatura wzrośnie

W czwartek na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Miejscami, szczególnie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na południowym wschodzie w pierwszej połowie dnia, a na północnym wschodzie po południu lokalnie możliwe burze. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie prognozowana suma opadów do 15 mm, lokalnie na Mazurach do około 20 mm.

Temperatura maksymalna od 14 st. C na wschodzie oraz Podhalu, około 20 st. C w centrum, do 23 st. C na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, na południowym wschodzie w porywach do 55 km/h, północno-zachodni. W rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego wiatr dość silny i silny, od 30 km/h do 40 km/h, w porywach do 65 km/h. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 996 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

W nocy z czwartku na piątek na zachodzie i południu zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. We wschodniej połowie kraju miejscami przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum lokalnie opady będą intensywne i tam prognozowana suma opadów do około 20 mm. Na północnym wschodzie możliwe burze. Temperatura minimalna od 9 st. C, 10 st. C miejscami na południu do 14 st. C na północnym zachodzie oraz 15 st. C nad morzem; chłodniej tylko na Podhalu, około 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonie Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego dość silny i porywisty, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr porywisty. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 80 km/h.

Prognoza na piątek 10 lipca. Do 26 stopni Celsjusza

W piątek na zachodzie i południowym zachodzie zachmurzenie umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotny deszcz, szczególnie we wschodniej połowie kraju. Na północnym wschodzie oraz miejscami w centrum lokalnie opady mogą być intensywne i tam prognozowana suma opadów do około 20 mm. Na północnym wschodzie oraz południowym wschodzie miejscami możliwe burze. Temperatura maksymalna od 17 st. C na północnym wschodzie i w kotlinach karpackich, około 20 st. C w centrum, do 26 st. C na zachodzie.

Wiatr na zachodzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany i porywisty, nad morzem dość silny, północny i północno-zachodni, tylko na południowym wschodzie zachodni. W czasie burz na południowym wschodzie wiatr w porywach do 65 km/h. Wysoko w górach porywy wiatru do 60 km/h.