Podczas kontroli busa przemieszczającego się od granicy z Białorusią funkcjonariusze znaleźli podrobione łotewskie tablice rejestracyjne, które prawdopodobnie miały być wykorzystane do nielegalnego transportu.

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Według łotewskich służb przewożeni w poniedziałek polskim busem migranci przekroczyli granicę łotewsko-białoruską, nie posiadając żadnych dokumentów podróży, tj. bez wiz czy zezwoleń na pobyt w UE. Zostali odwiezieni z powrotem do posterunku granicznego.

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Sytuacja na granicy wymyka się spod kontroli? Padły twarde liczby

To kolejny w ostatnim czasie transport z nielegalnymi migrantami zatrzymany przez łotewską straż graniczną. We wtorek funkcjonariusze uniemożliwili 90 osobom nielegalne przekroczenie granicy państwowej między Łotwą a Białorusią – pisze LETA.

Od stycznia łotewskie służby odnotowały ponad 7,5 tys. przypadków nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Do końca roku w związku ze wzmożonym napływem nielegalnych migrantów od strony Białorusi łotewskie władze przedłużyły obowiązywanie zaostrzonych środków i kontroli w płd.-wsch. części kraju.