Podczas spotkania z dziennikarzami po zakończeniu obrad przywódców państw Sojuszu włoska premier stwierdziła, że „NATO jest zjednoczonym sojuszem, świadomym wyzwań, jakie przed nim stoją, zdeterminowanym, by się umocnić”.

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Zapewniając, że Włochy chcą dotrzymać swoich zobowiązań w sprawie wydatków na obronność, Meloni podkreśliła: - Jesteśmy przekonani, że jest to absolutnie konieczne, zwłaszcza w takich czasach jak obecne. Nadszedł czas, aby Europa sama gwarantowała swoje bezpieczeństwo; nie po to, by zrobić komuś przysługę, lecz po to, by nie być od nikogo zależną. Jest to więc kwestia suwerenności jeszcze bardziej niż obrony.

Meloni deklaruje wzrost wydatków na obronność. „To kwestia suwerenności”

Meloni zadeklarowała, że Włochy chcą dotrzymać zobowiązań dotyczących wydatków na obronność. „Robimy to i będziemy to robić, ale w sposób zrównoważony, samemu określając tempo, sposób realizacji i priorytety, w zależności od sytuacji” - powiedziała.

- Jeśli inwestujemy w obronność, to te pieniądze powinny pozostać we Włoszech, w naszych fabrykach, naszych ośrodkach badawczych, na naszym terytorium. Zatem więcej bezpieczeństwa, ale także więcej wysoko wykwalifikowanych miejsc pracy, więcej badań naukowych, a nie przekazywanie pieniędzy za granicę - zaznaczyła szefowa rządu.

Odnotowała: - Obecnie przeznaczamy na obronność 2,8 procent PKB. W przyszłym roku dołożymy starań, aby jeszcze zwiększyć te wydatki. Dotrzymamy naszych zobowiązań, ale uważam, że zobowiązania, których podjęliśmy się dotrzymać, są odpowiednie w obecnym momencie.

Premier odpiera zarzuty opozycji o „zamykaniu szpitali”

Uznała, że zarzuty centrolewicowej włoskiej opozycji, jakoby zamykano szpitale w kraju z powodu wydatków na obronę są „śmieszne“.

Ogłosiła także, że Włochy zamierzają dalej udzielać pomocy wojskowej Ukrainie.

Zapytana o to, czy nie żałuje tego, że postawiła na dobre relacje z prezydentem USA Donaldem Trumpem odparła: - Nie żałuję niczego z tego, co zrobiłam. Zaangażowałam swój kapitał polityczny z przekonania o znaczeniu jedności Zachodu. To nie jest strategia, którą przyjęłam dopiero wraz z dojściem Trumpa do władzy, lecz taka, którą kieruję się wobec wszystkich moich rozmówców.

Meloni o Trumpie: nie zmieniam zdania

- Z Trumpem łączy mnie pewne podobieństwo poglądów - powiedziała Meloni, która od kwietnia jest ostro krytykowana przez amerykańskiego prezydenta, m.in. za to, że Włochy nie pomogły USA w wojnie przeciwko Iranowi.

- Sytuacja rozwija się tak, jak widzieliśmy, ale nie zmieniam zdania - zapewniła włoska premier.

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Odmówiła komentarza do szeroko dyskutowanego, obraźliwego wpisu prezydenta Trumpa, który przed szczytem NATO opublikował na swojej platformie społecznościowej jej zdjęcie z napisem: „Potrzebny jest nakaz zbliżania“.

- W sprawie tego wpisu mówiłam, że nie wrócę do sprawy i nie wracam – wyjaśniła premier. Dodała: - Mam określoną strategię, wynikającą z tego, co leży w interesie narodowym Włoch i Europy, czyli wzmacnianie jedności Zachodu.

Przyznała, że jest bardzo zaniepokojona tym, co dzieje się wokół Iranu.

- Nie tracę nadziei na możliwość podjęcia negocjacji z Iranem. Uważam, że jak dotąd opcja militarna nie przyniosła konkretnych rezultatów i dlatego sądzę, że należy nadal stawiać na zdolność i możliwość prowadzenia negocjacji - oceniła.