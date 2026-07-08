Podczas środowej konferencji prasowej minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła propozycje reform, które mają ukrócić patologie w polskim systemie ochrony zdrowia. – Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć. Dla tych, którzy potrafią wykorzystywać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad interesem pacjenta – powiedziała.

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Wśród pomysłów resortu na uzdrowienie ochrony zdrowia znalazło się m.in. wprowadzenie limitu zarobków dla lekarzy na kontrakcie w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Padła też zapowiedź wdrożenia maksymalnego udziału wydatków szpitali na wynagrodzenia z pieniędzy otrzymanych z NFZ. Obecnie to ok. 81,3 proc. – poinformowała minister zdrowia. Na tapecie jest też pełne wdrożenie Centralnej e-Rejestracji, czyli zapisów do lekarzy w 39 specjalizacjach, do końca 2027 r. oraz wprowadzenie do końca tego roku Centralnej e-Kolejki, czyli zapisów do szpitali na zabiegi planowe.

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O propozycję zmian przedstawioną przez resort zdrowia zapytaliśmy szefa samorządu lekarskiego Łukasza Jankowskiego. Prezes NRL podkreśla, że usłyszeliśmy dokładnie te same propozycje, które resort przedstawiał już w październiku 2025 r. – Opinia publiczna oczekiwała założeń do całościowej reformy systemu ogłaszanej przez MZ jako reforma „dla pacjenta”, a dowiedzieliśmy się z konferencji, że płatnik poweźmie wiedzę o miejscu pracy lekarzy, ograniczy lekarskie wynagrodzenia, a kolejka będzie szczelna i płatnik nie pozwoli na jej omijanie – komentuje Jankowski.

Jak dodaje, przedstawiono pomysły „wielokrotnie konsultowane już przez liczne gremia eksperckie i nie poparte przez ten czas wypracowaniem przez MZ żadnego aktu prawnego w formie pisemnej”. – NIL wielokrotnie odnosiła się do tych propozycji MZ w przeszłości. Obecnie oczekujemy na konkretne zapisy konkretnych rozwiązań – uzupełnia.

– Opinia publiczna, obserwując działania Ministerstwa i kopiowanie znanych od wielu miesięcy postulatów ubieranych narracyjnie w slogany „przygotowanej w 3 dni całościowej reformy” może odnieść wrażenie, że instytucje państwowe podobne są do ucznia, który na noc przed egzaminem nerwowo wertuje książki, licząc na to, że uda mu się przygotować na ostatnią chwilę i prześlizgnąć się na egzaminie. My nie zgadzamy się na takie funkcjonowanie instytucji państwowych – podkreśla prezes NRL.

Podczas konferencji prasowej minister zdrowia poinformowała, że w czwartek spotyka się z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej. – Od kilku tygodni oczekujemy na spotkanie z MZ, które – przekładane z końca czerwca – zostało ustalone ostatecznie na czwartek (9 lipca – red.) – mówi Jankowski. Rozmowy mają rozpocząć się godz. 11:00.