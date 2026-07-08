Wtorkowe posiedzenie było kontynuacją spotkania sprzed dwóch tygodni. Wówczas strona społeczna przerwała obrady, domagając się od Ministerstwa Zdrowia przedstawienia planu reform systemu ochrony zdrowia. Jednym z tematów, które miały zostać omówione podczas kolejnego spotkania, była m.in. restrukturyzacja szpitali. Do rozmowy jednak ponownie nie doszło.

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Związkowcy czekali na minister

Na posiedzeniu resort zdrowia reprezentowała wiceminister Katarzyna Kęcka. Przedstawiciele strony społecznej podkreślali jednak, że oczekiwali obecności samej minister zdrowia, która miała odpowiedzieć na pytania zgłoszone podczas poprzedniego spotkania. – Będziemy czekali do skutku, aż skontaktuje się z nami ktoś, kto ma coś do powiedzenia – powiedziała Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ "Solidarność".

Przedstawiciele strony społecznej zdecydowali się przerwać obrady i poczekać na przyjazd minister. Jak wskazywali, Sobierańska-Grenda prowadziła w tym czasie rozmowy z premierem Donaldem Tuskiem w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dotyczące kierunku zmian w ochronie zdrowia, a dojazd do Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” miał zająć zaledwie kilkanaście minut. – Brak dialogu jest najgorszą formą współpracy – mówiła z kolei Grażyna Cebula-Kubat, przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Podobnie sytuację oceniła przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok, która stwierdziła, że nieobecność minister zdrowia jest odbierana przez stronę społeczną jako przejaw lekceważenia pracowników ochrony zdrowia.

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Restrukturyzacja szpitali znów odłożona

Jednym z głównych tematów wtorkowego posiedzenia miała być restrukturyzacja szpitali. Dyskusja w tej sprawie ponownie została jednak odłożona. Rzeczpospolita dotarła jednak do informacji ministerialnej wysłanej do członków zespołu na temat planowanych lub rozważanych działań przez szpitale.

Spotkanie dopiero za tydzień

Po godz. 17 rzeczniczka Ministerstwa Zdrowia Anna Choszcz-Sendrowska poinformowała, że minister Jolanta Sobierańska-Grenda zaproponowała stronie społecznej kolejne spotkanie 16 lipca. Jeszcze w piątek premier Donald Tusk zapowiedział, że oczekuje od kierownictwa Ministerstwa Zdrowia rekomendacji zmian w systemie ochrony zdrowia. We wtorek, przed posiedzeniem rządu, podkreślił, że resort oraz Narodowy Fundusz Zdrowia pracują nad rozwiązaniami dotyczącymi m.in. organizacji pracy szpitali, wyceny świadczeń oraz systemu wynagradzania. Zgodnie z zapowiedziami, szczegóły planowanych reform minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić podczas środowej konferencji prasowej, zaplanowanej na godz. 13.