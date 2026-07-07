Broń ma zostać kupiona bezpośrednio od producenta w USA, jednak aby przyspieszyć dostawy dla Kijowa, część pocisków ma pochodzić od państw, które mają już Patrioty na wyposażeniu.

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“Obrona Ukrainy jest także obroną Norwegii. Kijów potrzebuje silniejszej obrony przed pociskami balistycznymi” – uzasadnił decyzję premier Norwegii Jonas Gahr Stoere.

Wartość zamówienia jest tajemnicą

Nie ujawniono liczby pocisków ani łącznej wartości zamówienia. Norweski wkład wyniesie 3 mld koron, czyli około 1,2 mld zł.

Dodatkowe pieniądze na Patrioty pochodzą ze zwiększonego budżetu obronnego Norwegii. Pod koniec czerwca Storting (parlament) jednomyślnie zdecydował o podniesieniu nakładów na wojsko, w tym na dostawy sprzętu przekazywanego Ukrainie.

Tragiczny bilans i apel Zełenskiego o pomoc

Po uderzeniu na Kijów z 2 lipca Zełenski informował o co najmniej 21 zabitych. Zarzucił sojusznikom, że gdyby wywiązali się na czas z obietnic dotyczących obrony powietrznej, życie części ofiar można byłoby uratować.