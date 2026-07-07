Test pocisku do zestawu Patriot na poligonie White Sands Missile Range w Nowym Meksyku.
Broń ma zostać kupiona bezpośrednio od producenta w USA, jednak aby przyspieszyć dostawy dla Kijowa, część pocisków ma pochodzić od państw, które mają już Patrioty na wyposażeniu.
“Obrona Ukrainy jest także obroną Norwegii. Kijów potrzebuje silniejszej obrony przed pociskami balistycznymi” – uzasadnił decyzję premier Norwegii Jonas Gahr Stoere.
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Na szczycie NATO w Ankarze Polska, Niemcy, Holandia i Szwecja oraz USA podpisały porozumienie o utworzeniu centrum serwisowego pocisków do systemu...
Nie ujawniono liczby pocisków ani łącznej wartości zamówienia. Norweski wkład wyniesie 3 mld koron, czyli około 1,2 mld zł.
Dodatkowe pieniądze na Patrioty pochodzą ze zwiększonego budżetu obronnego Norwegii. Pod koniec czerwca Storting (parlament) jednomyślnie zdecydował o podniesieniu nakładów na wojsko, w tym na dostawy sprzętu przekazywanego Ukrainie.
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Wojna na Ukrainie pokazała, że drogie Patrioty to za mało. USA, Ukraina i Estonia szukają tańszych pocisków obrony powietrznej. Nie jest jednak pew...
Po uderzeniu na Kijów z 2 lipca Zełenski informował o co najmniej 21 zabitych. Zarzucił sojusznikom, że gdyby wywiązali się na czas z obietnic dotyczących obrony powietrznej, życie części ofiar można byłoby uratować.
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