Do incydentu doszło 4 lipca na Dworcu Warszawa Zachodnia. Jak podkreśla Komenda Stołeczna Policji, dzięki reakcji świadka zdarzenia i szybkiej interwencji funkcjonariuszy dziecko bezpiecznie trafiło pod opiekę rodziców.

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5-latka została sama na peronie Dworca Warszawa Zachodnia

O sytuacji policjantów poinformował świadek zdarzenia. Jak wynikało z jego relacji, dziecko zostało na peronie, gdy skład ruszył w kierunku Warszawy Centralnej. Bliscy 5-latki znajdowali się już w pociągu.

Funkcjonariusze z Oddziału Prewencji Policji w Warszawie natychmiast udali się we wskazane miejsce. Na peronie zastali 5-letnią obywatelkę Niemiec. Policjanci zaopiekowali się dzieckiem, zapewnili mu bezpieczeństwo oraz wsparcie do czasu wyjaśnienia całej sytuacji.

Rodzice zgłosili się na policję z drugim dzieckiem

O zdarzeniu został powiadomiony także dyżurny komisariatu kolejowego. W trakcie prowadzonych ustaleń okazało się, że rodzice dziewczynki, którzy podróżowali z drugim dzieckiem, zgłosili się do jednostki policji i poinformowali o tym, co się stało. Z ich relacji wynikało, że podczas wypakowywania bagażu drzwi pociągu zamknęły się, skład ruszył, a ich 5-letnia córka została na peronie.

5-latka została sama na peronie. Pociąg z jej rodziną odjechał ze stacji Foto: Komenda Stołeczna Policji

Policjanci przewieźli dziewczynkę do komisariatu, gdzie została przekazana rodzicom. Jak podkreślono, opiekunowie nie zgłaszali potrzeby udzielenia dziecku pomocy medycznej i nie mieli uwag co do jego stanu zdrowia.

Policja przypomina o czujności na dworcach i peronach

Komenda Stołeczna Policji podkreśla w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, że „ta sytuacja pokazuje, jak ważna jest czujność zarówno opiekunów, jak i osób postronnych”.

„W miejscach takich jak dworce, perony czy środki transportu wystarczy chwila nieuwagi, aby dziecko straciło kontakt z rodziną. W przypadku zauważenia samotnego, zagubionego dziecka należy natychmiast powiadomić służby lub najbliższy patrol policji” – zaznaczają funkcjonariusze.