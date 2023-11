Rodzice zostawili w łóżku zwłoki dziecka i pojechali na wakacje. Ruszył proces

Przypomnijmy, że 23 czerwca 2022 r. w Szabdzie koło Brodnicy pracownicy budowlani zauważyli przez okno leżące w łóżku zwłoki dziecka. Okazało się, że małżonkowie wynajmujący ten dom wyjechali na wakacje z czworgiem pozostałych dzieci, a ciało zmarłej dziewczynki zostawili, nie informując nikogo o jej śmierci.

We wtorek 14 listopada przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się w tej sprawie proces. Podczas rozprawy prokurator Anna Markuszewska–Wolfram z Prokuratury Okręgowej w Toruniu przedstawiła akt oskarżenia.

28-letnia Paulina Ch. została oskarżona o to, że w okresie od maja do 11 czerwca 2022 r. dokonała zabójstwa trzyletniej Mai. Kobieta podawała dziecku niedozwolone dla dzieci na terytorium Polski leki, które mogą spowodować śpiączkę i zatrzymanie krążenia. Wskutek podawania tych substancji 28-latka doprowadziła do śmierci dziewczynki.

Kobieta i jej mąż 35-letni Bartosz Ch. zostali także oskarżeni o znęcanie się nad pięciorgiem swoich małoletnich dzieci. Bili je po całym ciele, unieruchamiali w łóżeczkach, w fotelikach dziecięcych, zamykali w pokojach. Nie utrzymywali porządku w domu, nie wyrzucali śmieci, doprowadzając do gnicia odpadków i smrodu. Mai zaklejali usta taśmą, żeby nie słyszeć jej płaczu i krzyku. Po jej śmierci czworo pozostałych dzieci zmusili do przebywania z rozkładającymi się zwłokami Mai od 11 do 15 czerwca, czyli do czasu, gdy wyjechali na wakacje.

Oprócz zwłok dziecka, w domu pozostawili także bez pokarmu i picia dwa szynszyle, wskutek czego zwierzęta padły. Paulina Ch. i Bartosz Ch. usłyszeli w związku z tym także zarzut znęcania się nad zwierzętami.